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47 cámaras municipales volverán a operar para reforzar la seguridad en el centro de Rancagua

La Municipalidad de Rancagua ejecuta trabajos de recuperación y puesta en funcionamiento de los equipos. La red se complementará con la mantención de otras 20 cámaras pertenecientes al Gobierno Regional.

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La Municipalidad de Rancagua se encuentra ejecutando los trabajos necesarios para recuperar y poner nuevamente en funcionamiento 47 cámaras municipales, con especial atención en distintos puntos del sector céntrico.

La intervención permitirá recuperar la vigilancia mediante cámaras en espacios de alta circulación y entregar mayor respaldo tecnológico a las labores de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo en la comuna.

“Queremos que las cámaras estén funcionando y cumplan el propósito para el que fueron instaladas: ayudar a cuidar a nuestros vecinos y recuperar la seguridad de nuestros espacios públicos. Estamos poniendo nuevamente en marcha esta red, especialmente en el centro de Rancagua, porque sabemos que contar con tecnología operativa y capacidad de monitoreo es fundamental para prevenir y reaccionar oportunamente frente a situaciones que afecten a nuestra comunidad”, señaló el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati.

Los trabajos consideran la revisión, reparación y puesta a punto de los distintos equipos, junto con las intervenciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.

De manera paralela, el servicio contempla la mantención de otras 20 cámaras pertenecientes al Gobierno Regional, además de los nuevos puntos de monitoreo que eventualmente puedan incorporarse a la red.

Con los equipos recuperados y operativos, el municipio busca contar con una red con mayor capacidad para observar lo que ocurre en los espacios públicos y entregar información oportuna ante eventuales situaciones que requieran la intervención de equipos municipales o policiales.

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