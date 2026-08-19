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Atlético Mineiro clasificó a Cuartos de Final a pesar de empatar 2-2 ante RB Bragantino

El resumen del cruce entre Atlético Mineiro y RB Bragantino: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Sudamericana.

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En el encuentro correspondiente a la llave 5 de la Copa Sudamericana, Atl.Mineiro y RB Bragantino empataron 2 a 2.

RB Bragantino rompió la igualdad inicial después de un remate de Eric Ramires en el minuto 52 del primer tiempo. Sin embargo, Atlético Mineiro arremetió y marcó el 1-1 con el gol de jugada de Maycon, durante el minuto 6 de la segunda mitad. La respuesta del equipo de Vágner Carmo Mancini llegó con un cabezazo de Eduardo Sasha (36' 2T). Finalmente, el volante Tomás Cuello tomó el balón y definió el 2-2 con un disparo al minuto 47 del segundo tiempo.

Una gran jugada de RB Bragantino, a los 36 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Eduardo Sasha. El delantero rompió el arco rival con un cabezazo directo al palo derecho, después de recibir un pase de Lucas Barbosa.

Tomás Cuello se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Atlético Mineiro metió 1 gol, efectuó 18 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Eric Ramires fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de RB Bragantino marcó 1 gol y dio 33 pases correctos y buscó 2 veces el arco contrario.

El técnico de Atl.Mineiro, Eduardo Domínguez, propuso una formación 4-5-1 con Éverson en el arco; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo y Renan Lodi en la línea defensiva; Alan Franco, Maycon, Tomás Cuello, Victor Hugo y Bernard en el medio; y Reinier en el ataque.

Por su parte, el equipo de Vágner Carmo Mancini salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Cleiton bajo los tres palos; Agustín Sant'Anna, Gustavo Marques, Pedro Henrique y Juninho Capixaba en defensa; Eric Ramires, Rodriguinho, José María Herrera, Lucas Barbosa y Vinicinho en la mitad de cancha; y Isidro Pitta en la delantera.

El árbitro Maximilaino Ramírez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Arena MRV.

La tenacidad de Atlético Mineiro se hizo evidente al vencer a RB Bragantino en el primer encuentro de la llave y asegurar un empate en la vuelta, que lo coloca en Cuartos de Final de esta competencia.

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Cambios en Atlético Mineiro
  • 59' 2T – Salieron Reinier por Mateo Cassierra y Bernard por Alan Minda
  • 83' 2T – Salió Alan Franco por Mamady Cissé
  • 94' 2T – Salió Victor Hugo por Vitão
Amonestado en Atlético Mineiro:
  • 49' 1T Tomás Cuello (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en RB Bragantino
  • 66' 2T – Salió Vinicinho por Henry Mosquera
  • 76' 2T – Salió José María Herrera por Eduardo Sasha
  • 85' 2T – Salieron Eric Ramires por Alix Vinicius y Rodriguinho por Fabinho
Amonestados en RB Bragantino:
  • 42' 1T Eric Ramires (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 42' 2T Alix Vinicius (Demorar el juego)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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