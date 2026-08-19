U. La Calera tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Audax Italiano

El duelo entre Audax Italiano y U. La Calera correspondiente a la fecha 20 se disputará en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida desde las 20:30 horas, el viernes 21 de agosto.

Así llegan Audax Italiano y U. La Calera

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

En su visita anterior, Audax Italiano empató por 1 con Everton. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

A U. La Calera no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Ñublense. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 11 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de U. La Calera.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 21 puntos (5 PG – 6 PE – 8 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG – 4 PE – 12 PP).

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N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 46 19 15 1 3 21 2 Universidad de Chile 36 19 10 6 3 13 3 U. Católica 30 18 9 3 6 14 13 Audax Italiano 21 19 5 6 8 -3 16 U. La Calera 13 19 3 4 12 -20

Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 21: vs Colo Colo: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs D. Concepción: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs O'Higgins: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs U. Católica: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 21: vs D. La Serena: 31 de agosto – 19:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs O'Higgins: 6 de septiembre – 14:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Deportes Limache: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs D. Concepción: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar

Horario Audax Italiano y U. La Calera, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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