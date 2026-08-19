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Diario Digital

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Botafogo se enfrenta ante la visita Cienciano por la llave 8

Botafogo y Cienciano se enfrentan en el Engenhão, con el arbitraje de Juan Benítez. El duelo se jugará mañana desde las 20:30 horas.

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Después de la goleada en la ida, Cienciano define mañana si clasifica a Cuartos de Final en el juego que corresponde a la llave 8 de la Copa Sudamericana. El partido está programado para las 20:30 horas en el Engenhão.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y Cienciano lo ganó por 6 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Juan Benítez.

Los resultados de Botafogo en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Botafogo 1 vs Caracas 1 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 2 vs Botafogo 3 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Independiente Petrolero 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Botafogo 2 vs Racing Club 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente Petrolero 0 vs Botafogo 3 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Caracas 1 vs Botafogo 3 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Cienciano 6 vs Botafogo 1 (13 de agosto)
Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Cienciano 1 vs Melgar 1 (5-4 en penales a favor de Cienciano) (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Juventud 1 vs Cienciano 1 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 2 vs Puerto Cabello 0 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 3 vs Cienciano 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Juventud 1 (27 de mayo)
  • Playoffs Octavos: Lanús 2 vs Cienciano 0 (22 de julio)
  • Playoffs Octavos: Cienciano 4 vs Lanús 0 (29 de julio)
  • Octavos de Final: Cienciano 6 vs Botafogo 1 (13 de agosto)
Horario Botafogo y Cienciano, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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Botafogo se enfrenta ante la visita Cienciano por la llave 8

Botafogo y Cienciano se enfrentan en el Engenhão, con el arbitraje de Juan Benítez. El duelo se jugará mañana desde las 20:30 horas.
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