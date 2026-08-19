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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Palmeiras venció 1-0 a Cerro Porteño y quedó en Cuartos de Final

El resumen del cruce entre Cerro Porteño y Palmeiras: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Libertadores.

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C. Porteño fue derrotado 1 a 0 por Palmeiras en el partido que disputaron por la llave 6 de la Copa Libertadores en la Nueva Olla. Con gol de Gustavo Gómez, en el minuto 39 del primer tiempo, Palmeiras definió el destino del encuentro.

El protagonismo de Gustavo Gómez lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Palmeiras fue importante por convertir 1 gol.

También fue clave en la Nueva Olla, Joaquín Piquerez. El volante de Palmeiras se destacó frente a Cerro Porteño ya que dio 27 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

El entrenador de C. Porteño, Ariel Holan, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Manuel Roffo en el arco; Iván Ramírez, Lucas Quintana, Gustavo Velázquez, Alexis Cañete y Marcelo Chaparro en la línea defensiva; Fabricio Domínguez, Ariel Gamarra, Jorge Morel y Ignacio Aliseda en el medio; y Pablo Vegetti en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Abel Ferreira se plantaron con una estrategia 3-4-3 con Carlos Miguel bajo los tres palos; Alexander Barboza, Murilo Cerqueira y Gustavo Gómez en defensa; Allan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista y Joaquín Piquerez en la mitad de cancha; y Jhon Arias, Vitor Roque y José Manuel López en la delantera.

El partido en la Nueva Olla fue dirigido por el árbitro Facundo Tello Figueroa.

Palmeiras aseguró su lugar en Cuartos de Final de esta competencia al vencer al Cerro Porteño y dejarlo fuera de la Copa Libertadores.

Cambios en Cerro Porteño
  • 45' 2T – Salió Iván Ramírez por Mateo Klimowicz
  • 61' 2T – Salieron Marcelo Chaparro por Guillermo Benítez y Ariel Gamarra por Juan Iturbe
  • 75' 2T – Salió Ignacio Aliseda por Jonathan Torres
  • 82' 2T – Salió Fabricio Domínguez por Josué Servín
Amonestados en Cerro Porteño:
  • 6' 2T Fabricio Domínguez (Conducta antideportiva) y 47' 2T Jorge Morel (Conducta antideportiva)

Cambios en Palmeiras
  • 73' 2T – Salió Vitor Roque por Maurício Magalhães
  • 80' 2T – Salió Murilo Cerqueira por Bruno Fuchs
  • 89' 2T – Salieron Allan por Agustín Giay, Jhon Arias por Luis Pacheco y Lucas Evangelista por Emiliano Martínez
Amonestados en Palmeiras:
  • 7' 2T José Manuel López (Conducta antideportiva) y 20' 2T Abel Ferreira (Insultar o desaprobar al árbitro)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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