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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Cobreloa vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026

Cobreloa y Unión Española se miden en la Madriguera el sábado 22 de agosto a las 17:30 horas.

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Por la fecha 22 del campeonato 2026, Unión Española y Cobreloa se enfrentan el sábado 22 de agosto desde las 17:30 horas, en la Madriguera.

Así llegan Cobreloa y Unión Española

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa viene de ganar en su encuentro anterior a U. San Felipe con un marcador de 1-0. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española venció 2-1 a San Marcos en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 8 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está puntero con 38 puntos (10 PG – 8 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (9 PG – 4 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 38 20 10 8 2 16
2 Santiago Wanderers 35 20 9 8 3 15
3 San Luis 32 20 8 8 4 6
4 Magallanes 32 20 9 5 6 1
7 Unión Española 31 20 9 4 7 1

Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 22: vs Unión Española: 22 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs San Marcos: 31 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs San Luis: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Antofagasta: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Santiago Wanderers: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 22: vs Cobreloa: 22 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Rangers: 29 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Dep. Santa Cruz: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Curicó Unido: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Deportes Temuco: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
Horario Cobreloa y Unión Española, según país
  • Argentina: 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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