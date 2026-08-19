Cobreloa vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026

Por la fecha 22 del campeonato 2026, Unión Española y Cobreloa se enfrentan el sábado 22 de agosto desde las 17:30 horas, en la Madriguera.
Así llegan Cobreloa y Unión Española
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026
Cobreloa viene de ganar en su encuentro anterior a U. San Felipe con un marcador de 1-0. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 8 a favor.
Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026
Unión Española venció 2-1 a San Marcos en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 8 en su portería.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está puntero con 38 puntos (10 PG – 8 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (9 PG – 4 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|38
|20
|10
|8
|2
|16
|2
|Santiago Wanderers
|35
|20
|9
|8
|3
|15
|3
|San Luis
|32
|20
|8
|8
|4
|6
|4
|Magallanes
|32
|20
|9
|5
|6
|1
|7
|Unión Española
|31
|20
|9
|4
|7
|1
Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 22: vs Unión Española: 22 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs San Marcos: 31 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs San Luis: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs D. Antofagasta: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Santiago Wanderers: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 22: vs Cobreloa: 22 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Rangers: 29 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Dep. Santa Cruz: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Curicó Unido: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Deportes Temuco: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
Horario Cobreloa y Unión Española, según país
- Argentina: 18:30 horas
- Colombia y Perú: 16:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas
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