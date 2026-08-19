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Consejos para conducir un auto con seguridad en temporada de nieve

Con una revisión preventiva del vehículo y una conducción adaptada a las condiciones del camino, es posible reducir riesgos y disfrutar de un traslado en calma.

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Miles de personas aprovechan el invierno para visitar los centros de montaña, un panorama que exige preparar el vehículo y adaptar la conducción a las condiciones propias de caminos con nieve o hielo. Igualmente, ocurre que, debido a fenómenos climáticos intensos propios de la época, en ocasiones debemos movilizarnos de manera imprevista, cuando la adherencia de los neumáticos disminuye y cualquier maniobra brusca puede aumentar el riesgo de deslizamientos.

En ese contexto, expertos entregan una serie de recomendaciones para viajar con mayor seguridad durante esta temporada. «La adherencia del neumático es clave para mantener el control del vehículo. Por eso, es fundamental conducir con suavidad, evitando aceleraciones, frenadas o giros bruscos que reduzcan el contacto con el pavimento», explica Sammy Olivares, especialista de la línea de negocios Neumáticos de Salfa.

Antes de emprender el viaje, el especialista sugiere realizar una revisión preventiva del vehículo. Entre los aspectos más importantes se encuentran verificar la presión y el desgaste de los neumáticos, revisar el estado de la batería —cuyo rendimiento disminuye con las bajas temperaturas—, comprobar el nivel del líquido refrigerante y asegurar el correcto funcionamiento del sistema limpiaparabrisas para mantener una buena visibilidad.

Durante el trayecto, la conducción debe ser más progresiva que en condiciones normales. Mantener una velocidad moderada, aumentar la distancia con el vehículo que antecede, evitar maniobras bruscas y utilizar marchas bajas en los descensos para aprovechar el freno motor son algunas de las principales recomendaciones. En caso de que la autoridad lo exija, las cadenas deben instalarse únicamente en los sectores habilitados para ello.

«Cuando se acelera y frena de manera progresiva, el neumático mantiene mejor la tracción y conserva la adherencia necesaria para circular sobre superficies con nieve o hielo, reduciendo significativamente el riesgo de pérdida de control», agrega Olivares.

Una vez finalizado el viaje, también es aconsejable retirar los restos de nieve, barro o sal adheridos a la carrocería y a los neumáticos, además de revisar nuevamente la presión de estos, el estado de los frenos y el funcionamiento de la batería, para mantener el vehículo en óptimas condiciones para su próximo recorrido. (Fuente: Salfa).

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