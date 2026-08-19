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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Flamengo vence 2-1 a Cruzeiro y pasa a Cuartos de Final

El resumen del cruce entre Flamengo y Cruzeiro: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Libertadores.

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Este miércoles, Flamengo venció por la mínima diferencia a Cruzeiro en la llave 3 de la Copa Libertadores. Los goles para Flamengo fueron anotados por Giorgian De Arrascaeta, al minuto 34 del primer tiempo después de una jugada, mientras que el tanto para que su equipo saliera triunfante lo convirtió Samuel Lino cuando transcurrían 16' de la segunda mitad, otra vez de jugada. Lucas Romero había puesto la igualdad transitoria en el minuto 5 de la misma etapa.

Lucas Romero hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 5 de la segunda etapa. Gérson le pasó el balón al volante, quien pudo convertir un gol soñado desde afuera del área. ¡Gran anotación sobre el palo derecho!.

Samuel Lino fue la figura del partido. El mediocampista de Flamengo fue el autor de 1 gol, acertó 36 pases correctos y remató al arco 5 veces.

Otro jugador importante en el partido fue Giorgian De Arrascaeta. El mediocampista de Flamengo fue el autor de 1 gol, acertó 19 pases correctos y remató al arco 4 veces.

El director técnico de Flamengo, José Nunes Alves Sousa Jardim, planteó una estrategia 4-5-1 con Agustín Rossi en el arco; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira y Ayrton Lucas en la línea defensiva; Erick Pulgar, Jorginho, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta y Samuel Lino en el medio; y Pedro en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Artur Jorge se pararon con un esquema 4-5-1 con Otávio Costa bajo los tres palos; William, Fabrício Bruno, Jonathan y Gabriel Rojas en defensa; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Matheus Pereira y Wesley Teixeira en la mitad de cancha; y Kaio Jorge en la delantera.

El árbitro Gustavo Tejera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Flamengo terminó con la ilusión de Cruzeiro y se metió en Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

Cambios en Flamengo
  • 62' 2T – Salió Giorgian De Arrascaeta por Lucas Paquetá
  • 63' 2T – Salió Gonzalo Plata por Jorge Carrascal
  • 75' 2T – Salió Pedro por Bruno Henrique
  • 76' 2T – Salió Ayrton Lucas por Guillermo Varela
  • 79' 2T – Salió Jorginho por Evertton
Amonestado en Flamengo:
  • 47' 2T Bruno Henrique (Conducta antideportiva)

Cambios en Cruzeiro
  • 65' 2T – Salió Wesley Teixeira por João Costa
  • 80' 2T – Salieron Gabriel Rojas por Luciano Rodríguez y William por Fágner
  • 84' 2T – Salió Gérson por Bruno Rodrigues
Amonestados en Cruzeiro:
  • 25' 2T William (Conducta antideportiva) y 48' 2T João Costa (Conducta antideportiva)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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