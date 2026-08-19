Flamengo vence 2-1 a Cruzeiro y pasa a Cuartos de Final

Este miércoles, Flamengo venció por la mínima diferencia a Cruzeiro en la llave 3 de la Copa Libertadores. Los goles para Flamengo fueron anotados por Giorgian De Arrascaeta, al minuto 34 del primer tiempo después de una jugada, mientras que el tanto para que su equipo saliera triunfante lo convirtió Samuel Lino cuando transcurrían 16' de la segunda mitad, otra vez de jugada. Lucas Romero había puesto la igualdad transitoria en el minuto 5 de la misma etapa.

Lucas Romero hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 5 de la segunda etapa. Gérson le pasó el balón al volante, quien pudo convertir un gol soñado desde afuera del área. ¡Gran anotación sobre el palo derecho!.

Samuel Lino fue la figura del partido. El mediocampista de Flamengo fue el autor de 1 gol, acertó 36 pases correctos y remató al arco 5 veces.

Otro jugador importante en el partido fue Giorgian De Arrascaeta. El mediocampista de Flamengo fue el autor de 1 gol, acertó 19 pases correctos y remató al arco 4 veces.

El director técnico de Flamengo, José Nunes Alves Sousa Jardim, planteó una estrategia 4-5-1 con Agustín Rossi en el arco; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira y Ayrton Lucas en la línea defensiva; Erick Pulgar, Jorginho, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta y Samuel Lino en el medio; y Pedro en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Artur Jorge se pararon con un esquema 4-5-1 con Otávio Costa bajo los tres palos; William, Fabrício Bruno, Jonathan y Gabriel Rojas en defensa; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Matheus Pereira y Wesley Teixeira en la mitad de cancha; y Kaio Jorge en la delantera.

El árbitro Gustavo Tejera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Flamengo terminó con la ilusión de Cruzeiro y se metió en Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

Cambios en Flamengo

62' 2T – Salió Giorgian De Arrascaeta por Lucas Paquetá

63' 2T – Salió Gonzalo Plata por Jorge Carrascal

75' 2T – Salió Pedro por Bruno Henrique

76' 2T – Salió Ayrton Lucas por Guillermo Varela

79' 2T – Salió Jorginho por Evertton

Amonestado en Flamengo:

47' 2T Bruno Henrique (Conducta antideportiva)

Cambios en Cruzeiro

65' 2T – Salió Wesley Teixeira por João Costa

80' 2T – Salieron Gabriel Rojas por Luciano Rodríguez y William por Fágner

84' 2T – Salió Gérson por Bruno Rodrigues

Amonestados en Cruzeiro:

25' 2T William (Conducta antideportiva) y 48' 2T João Costa (Conducta antideportiva)

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