HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Un enfado con alguien cercano puede costarte más caro de lo que imaginas. La cabezonería de esa persona y tu falta de comprensión y paciencia harán que el diálogo sea hoy imposible. Procura no ahondar más en el motivo de la discordia y dejar pasar un poco los días.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Los errores de cálculo pueden salirte caros en tu vida afectiva o familiar, tendrás que ser más prudente y diplomático de lo habitual ante situaciones nuevas para las que no tienes recursos preparados, pero que exigirán de tu intervención.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Buen momento para las finanzas y los ingresos procedentes de inversiones; sigue por eses camino de éxitos y pronto llegarás a la cima de tus objetivos. Aunque te encuentras bien de salud, el deporte siempre es una buena opción para mejorar.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

En el trabajo últimamente las cosas no te funcionan como antes, no encuentras los estímulos que necesitas e incluso, económicamente, no estás satisfecho. La única salida puede ser plantearte un cambio que a priori, puede ser difícil e imprudente.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Buenas expectativas en el ámbito profesional, por fin tu capacidad resolutiva y tu imaginación funcionarán a nivel equipo. Pueden surgir gastos derivados de una antigua inversión y tendrás que hacer frente a una suma considerable. La familia puede ser un buen apoyo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La mejoría de una persona que tienes muy cerca te animará y hará que te encuentres orgulloso de tus esfuerzos por animarla. Estarás pendiente de que tus superiores dicten sentencia sobre tu futuro en la empresa, y eso mantiene tus nervios a tope.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El tiempo pasará rápidamente y llegará la noche sin que hayas cumplido todos tus objetivos. El trabajo requerirá mucho esfuerzo y dejará poco espacio para los asuntos familiares. Estos también necesitarán atención, pero probablemente sean los más perjudicados.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Nubarrones en la relación de pareja, no debes pretender tanto control, si realmente confías en ella, y no digas cosas de las que podrías arrepentirte más adelante. Si tienes hijos, préstales más atención, y sobre todo dales ejemplo con tu actitud.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy la combinación de tus dos personalidades será temperamental y apasionada. Una parte enseñará a la otra a intelectualizar los sentimientos y a reaccionar a partir de la razón. La otra puede reaccionar violentamente sin prestar atención a la dosis de sosiego que le llega de la primera.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La suerte estará protegiendo tus relaciones sentimentales. Podrías aventurarte demasiado rápido con una persona con la que no compartes nada. La atracción física puede ponerte también en un apuro y necesitarás un buen consejo en el momento adecuado.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los asuntos económicos mejorarán notablemente, pero ten un poco de cabeza y no tires la casa por la ventana, porque sabes perfectamente que se trata de una situación coyuntural. Lo mejor será que ahorres y esperes otra buena racha.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

La impaciencia porque llegue determinado acontecimiento hace que cometas errores en el presente, en las tareas que tienes que seguir desarrollando hasta tal evento. Procura no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy y apresúrate a la hora de tomar decisiones.