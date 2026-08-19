Inauguran nuevo sistema de iluminación y extienden horario en la pista atlética del Estadio Municipal de San Vicente

En una emotiva ceremonia que congregó a diversas agrupaciones deportivas de la zona, se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo sistema de iluminación de la pista atlética del Estadio Municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua. La iniciativa busca fortalecer la práctica del deporte y brindar estándares de mayor calidad y seguridad a la comunidad.

​El principal impacto de esta modernización es la ampliación del uso del recinto. Gracias a las nuevas luminarias, la pista atlética extenderá su horario de funcionamiento ininterrumpido hasta las 22:00 horas, quienes por largos años habían exigido mínimas mejoras en el reducto comunal. Esta medida responde a dicha necesidad histórica de los deportistas locales, permitiendo que quienes trabajan o estudian durante el día cuenten con un espacio óptimo y seguro para entrenar durante la jornada nocturna.

​Durante la instancia inaugural, el alcalde de la comuna, Guido Carreño, destacó el impacto positivo de la obra frente a la inversión realizada. “Con pocos recursos hemos logrado un gran avance para los deportistas sanvicentanos”, valoró el jefe comunal, subrayando el compromiso del municipio con el desarrollo de las disciplinas atléticas.

​De esta manera, la comuna continúa impulsando iniciativas que fomentan la vida sana y la actividad física. En esta misma línea, desde el municipio recordaron a la comunidad deportiva y a los aficionados al running que la red de espacios públicos para ejercitarse también contempla los circuitos naturales del Parque Comunal La Puntilla y el Club de Campo La Encina, recintos que se mantienen abiertos para el libre uso de los habitantes durante todo el año.

​Con esta nueva iluminación, San Vicente de Tagua Tagua da un paso más en la consolidación de espacios públicos de calidad, fomentando el deporte no solo como una práctica competitiva, sino como un pilar fundamental para la calidad de vida de sus habitantes.