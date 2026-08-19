Con penales, Fluminense venció a Independiente Riv. (M) y logró clasificar

Fluminense logró avanzar a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores tras vencer a Indep.Mza. en la tanda de penales. Thiago Silva, Renê, Hércules, Mattheus Martinelli y Guga anotaron desde los 12 pasos, mientras que Luciano Acosta no tuvo la misma suerte. Por el lado del equipo anfitrión, José Florentín y Rodrigo Atencio fallaron sus remates.

Los equipos mantuvieron un empate 1-1 al finalizar el tiempo reglamentario de noventa minutos y debieron recurrir a los tiros desde el punto de penal para determinar quién se llevaría la victoria. Independiente Riv. (M) dominó el juego con el gol de Alex Arce (51' 2T, de penal). Fluminense pudo vencer el arco rival con Kevin Serna (30' 2T).

Alex Arce se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Independiente Riv. (M) mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 8 pases correctos.

También fue importante Kevin Serna. El delantero de Fluminense marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 3 pases correctos.

El director técnico de Indep.Mza., Alfredo Berti, planteó una estrategia 4-4-2 con Nicolás Bolcato en el arco; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi en la línea defensiva; Matías Fernandez, Tomas Bottari, José Florentín y Leonel Bucca en el medio; y Alex Arce y Maximiliano Salas en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Marco de Oliveira se pararon con un esquema 4-5-1 con Fábio bajo los tres palos; Guga, Ignácio da Silva, Thiago Silva y Renê en defensa; Mattheus Martinelli, Hércules, Agustín Canobbio, Paulo Ganso y Yeferson Soteldo en la mitad de cancha; y Hulk en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Mundialista de Mendoza fue Andrés Rojas Noguera.

Con un empate en el duelo de ida, Fluminense se clasifica a Cuartos de Final, superando a Independiente Riv. (M) en una emocionante serie de penales. Su siguiente partido será el 8 de septiembre.

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Cambios en Independiente Riv. (M)

86' 2T – Salió Ezequiel Bonifacio por Alex Vigo

97' 2T – Salió Juan Manuel Elordi por Iván Villalba

Amonestados en Independiente Riv. (M):

25' 1T Sheyko Studer (Conducta antideportiva), 7' 2T Leonel Bucca (Conducta antideportiva) y 18' 2T Alex Arce (Conducta antideportiva)

Cambios en Fluminense

65' 2T – Salió Paulo Ganso por Luciano Acosta

66' 2T – Salió Hulk por Kevin Serna

81' 2T – Salieron Yeferson Soteldo por Julian Millan, Leonel Bucca por Luciano Sábato y Tomas Bottari por Rodrigo Atencio

Amonestados en Fluminense:

11' 1T Hércules (Conducta antideportiva), 37' 1T Agustín Canobbio (Conducta antideportiva), 14' 2T Hulk (Conducta antideportiva), 14' 2T Yeferson Soteldo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 49' 2T Rodrigo Castillo (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Fluminense:

12' 2T Agustín Canobbio (Roja por doble amarilla)

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