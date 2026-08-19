Liga de Quito y Mirassol se miden por la llave 5

LDU Quito y Mirassol igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán mañana, en la Casa Blanca, quién pasará a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El cotejo comenzará a las 18:00 horas.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)

: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)

: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril) Fase de Grupos : Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)

: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril) Fase de Grupos : Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)

: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)

: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo) Fase de Grupos : Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)

: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo) Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)

Los resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Mirassol 1 vs Lanús 0 (8 de abril)

: Mirassol 1 vs Lanús 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)

: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril) Fase de Grupos : Mirassol 2 vs Always Ready 0 (29 de abril)

: Mirassol 2 vs Always Ready 0 (29 de abril) Fase de Grupos : Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)

: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo) Fase de Grupos : Always Ready 1 vs Mirassol 2 (19 de mayo)

: Always Ready 1 vs Mirassol 2 (19 de mayo) Fase de Grupos : Lanús 1 vs Mirassol 0 (26 de mayo)

: Lanús 1 vs Mirassol 0 (26 de mayo) Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)

Horario Liga de Quito y Mirassol, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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