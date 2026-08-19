Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Macará se enfrentará ante Santos por la llave 6

Santos se mide ante Macará en el estadio Bellavista mañana a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Cristián Garay Reyes.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Mañana se miden Santos, que ganó 2 a 1 en la ida, y Macará, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 6 se jugará desde las 18:00 horas, en el estadio Bellavista.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y Santos se impuso por 2 a 1.

Cristián Garay Reyes es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Orense 0 vs Macará 1 (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Macará 1 vs América de Cali 1 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Tigre 0 vs Macará 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Alianza Atlético 0 vs Macará 2 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Macará 2 vs Tigre 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Macará 0 vs Alianza Atlético 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: América de Cali 0 vs Macará 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto)
Los resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo)
  • Playoffs Octavos: UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio)
  • Playoffs Octavos: Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio)
  • Octavos de Final: Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto)
Horario Macará y Santos, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios

Macará se enfrentará ante Santos por la llave 6

Santos se mide ante Macará en el estadio Bellavista mañana a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Cristián Garay Reyes.
Anuncios

Comparte esta noticia

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Victoria de Racing Club lo lleva a Cuartos de Final
2 horas hace
Atlético de Madrid celebró una victoria 2-0 sobre Málaga en el arranque del torneo
5 horas hace
Spotify permite explicar sus playlists
7 horas hace
Victoria de Racing Club lo lleva a Cuartos de Final
2 horas hace
Atlético de Madrid celebró una victoria 2-0 sobre Málaga en el arranque del torneo
5 horas hace
Anuncios
797858_2
MC Torque clasificó a Cuartos de Final al vencer 2-1 a Tigre
793862_2
Flamengo vence 2-1 a Cruzeiro y pasa a Cuartos de Final
Anuncios
797856_2
Atlético Mineiro clasificó a Cuartos de Final a pesar de empatar 2-2 ante RB Bragantino
793865_2
Palmeiras venció 1-0 a Cerro Porteño y quedó en Cuartos de Final
SALDA DEUDA 1
San Fernando concretará proyectos pendientes en villas Bellavista y Los Lingues y mejorará plaza de Villa Millahue
Efecto colateral en el caso Sartor
Anuncios
2 simulacro
Simulacro de aluvión en Malloa permitió evaluar rutas de evacuación y coordinación de organismos de emergencia
Olimpo Rugby Social OHiggins 1
Rugby de O’Higgins da un nuevo paso: alumnos que se transformaron en jugadores comienzan ahora su camino como entrenadores
iluminacion estadio san vicente
Inauguran nuevo sistema de iluminación y extienden horario en la pista atlética del Estadio Municipal de San Vicente
jacqueline diaz
Rancagüina ganó Campeonato Nacional Máster
797148_0
Huachipato vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
IMG_9632.JPG (1)
47 cámaras municipales volverán a operar para reforzar la seguridad en el centro de Rancagua
Anuncios
regional de ciclismo 2
Efectuarán Campeonato Regional de Ciclismo de Ruta por Fiestas Patrias
show motores 1
“Show de Motores” debuta en Monticello con lo mejor de la cultura motor
798255_0
Recoleta vs D. Copiapó: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026
seismic-activity-earthquake-venezuela-map-richter-scale_559531-21904
Venezuela registra un nuevo terremoto de magnitud superior a 4 en La Guaira
Anuncios
797146_0
U. La Calera tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Audax Italiano
carabineros san fernando
Familia de Coinco denuncia violento asalto a adulto mayor y cuestiona respuesta de Carabineros
O’Higgins en Rancagua antes de la Batalla: 1814
Neumáticos y Nieve
Consejos para conducir un auto con seguridad en temporada de nieve
793861_0
Por la llave 2 se enfrentarán Corinthians y Rosario Central
756016_0_.1750976071
Botafogo se enfrenta ante la visita Cienciano por la llave 8
793864_0
Liga de Quito y Mirassol se miden por la llave 5
797855_0
Olimpia y Vasco da Gama se encuentran en la llave 4