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MC Torque clasificó a Cuartos de Final al vencer 2-1 a Tigre

El resumen del cruce entre MC Torque y Tigre: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Sudamericana.

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Gracias a los dos goles de Salomón Rodríguez, MC Torque logró este miércoles un triunfo importante por 2-1 sobre el Matador en la llave 7 de la Copa Sudamericana. A los 38 minutos del primer tiempo, la primera conquista de jugada de Salomón Rodríguez marcó el inicio de la euforia para su equipo. Más tarde, en el 48 de la misma etapa, determinó el resultado de 2 a 1 con un remate desde los doce pasos. El empate momentáneo lo había logrado Valentín Moreno, con una jugada pasados 40' de la misma mitad.Salomón Rodríguez se ganó los aplausos con su brillante definición a los 38 minutos del primer tiempo. Con un centro de Franco Pizzichillo, el delantero definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.

El desempeño Salomón Rodríguez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de MC Torque mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 10 pases correctos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Franco Pizzichillo. El atacante de MC Torque brilló dar 46 pases correctos.

El DT de MC Torque, Marcelo Méndez, presentó una disposición táctica 3-4-3 con Franco Torgnascioli en el arco; Eduardo Agüero, Kevin Silva y Gary Kagelmacher en la línea defensiva; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Gonzalo Montes y Facundo Silvera en el medio; y Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Diego Dabove salió con una disposición táctica 4-4-2 con Felipe Zenobio bajo los tres palos; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Nahuel Banegas en defensa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Martín Garay y Santiago López en la mitad de cancha; y Mauro Méndez y Ignacio Russo en la delantera.

Guillermo Guerrero Alcívar fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Centenario.

El resultado favorable en el partido de vuelta le dio a MC Torque la clasificación a Cuartos de Final y eliminó de esta competición a Tigre.

Cambios en MC Torque
  • 64' 2T – Salió Ezequiel Busquets por Diogo Guzmán
  • 79' 2T – Salió Gonzalo Montes por Luka Andrade
  • 84' 2T – Salió Franco Pizzichillo por José Tarán
Amonestado en MC Torque:
  • 51' 1T Gonzalo Montes (Conducta antideportiva)

Cambios en Tigre
  • 45' 2T – Salió Jabes Saralegui por Federico Álvarez
  • 60' 2T – Salieron Valentín Moreno por Santiago González, Joaquín Laso por Juan Manuel Villalba y Mauro Méndez por Ian Subiabre
  • 77' 2T – Salió Santiago López por Tiago Serrago
Amonestados en Tigre:
  • 47' 1T Joaquín Laso (Insultar o desaprobar al árbitro) y 14' 2T Alan Barrionuevo (Conducta antideportiva)

Expulsado en Tigre:
  • 46' 1T Nahuel Banegas (Roja directa)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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