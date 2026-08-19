MC Torque clasificó a Cuartos de Final al vencer 2-1 a Tigre

Gracias a los dos goles de Salomón Rodríguez, MC Torque logró este miércoles un triunfo importante por 2-1 sobre el Matador en la llave 7 de la Copa Sudamericana. A los 38 minutos del primer tiempo, la primera conquista de jugada de Salomón Rodríguez marcó el inicio de la euforia para su equipo. Más tarde, en el 48 de la misma etapa, determinó el resultado de 2 a 1 con un remate desde los doce pasos. El empate momentáneo lo había logrado Valentín Moreno, con una jugada pasados 40' de la misma mitad.Salomón Rodríguez se ganó los aplausos con su brillante definición a los 38 minutos del primer tiempo. Con un centro de Franco Pizzichillo, el delantero definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.

El desempeño Salomón Rodríguez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de MC Torque mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 10 pases correctos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Franco Pizzichillo. El atacante de MC Torque brilló dar 46 pases correctos.

El DT de MC Torque, Marcelo Méndez, presentó una disposición táctica 3-4-3 con Franco Torgnascioli en el arco; Eduardo Agüero, Kevin Silva y Gary Kagelmacher en la línea defensiva; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Gonzalo Montes y Facundo Silvera en el medio; y Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Diego Dabove salió con una disposición táctica 4-4-2 con Felipe Zenobio bajo los tres palos; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Nahuel Banegas en defensa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Martín Garay y Santiago López en la mitad de cancha; y Mauro Méndez y Ignacio Russo en la delantera.

Guillermo Guerrero Alcívar fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Centenario.

El resultado favorable en el partido de vuelta le dio a MC Torque la clasificación a Cuartos de Final y eliminó de esta competición a Tigre.

Cambios en MC Torque

64' 2T – Salió Ezequiel Busquets por Diogo Guzmán

79' 2T – Salió Gonzalo Montes por Luka Andrade

84' 2T – Salió Franco Pizzichillo por José Tarán

Amonestado en MC Torque:

51' 1T Gonzalo Montes (Conducta antideportiva)

Cambios en Tigre

45' 2T – Salió Jabes Saralegui por Federico Álvarez

60' 2T – Salieron Valentín Moreno por Santiago González, Joaquín Laso por Juan Manuel Villalba y Mauro Méndez por Ian Subiabre

77' 2T – Salió Santiago López por Tiago Serrago

Amonestados en Tigre:

47' 1T Joaquín Laso (Insultar o desaprobar al árbitro) y 14' 2T Alan Barrionuevo (Conducta antideportiva)

Expulsado en Tigre:

46' 1T Nahuel Banegas (Roja directa)

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