Rancagüina ganó Campeonato Nacional Máster

La rancagüina Jacqueline Díaz campeonó en el reciente Segunda Campeonato Nacional Máster de Tenis de Mesa, efectuado en Concón, región de Valparaíso.

Hace algunos días, la deportista compitió en la categoría 60-69 años consiguiendo el primer lugar en la serie damas. El logro, además, la permitió repetir lo realizado en el primer campeonato efectuado meses antes.

“Quedo feliz y motivada a seguir representando de la mejor manera a mi ciudad y con la esperanza de conseguir algún apoyo para ir a defender mi título Panamericano en el mes de noviembre”, dijo Díaz.