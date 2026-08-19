San Fernando concretará proyectos pendientes en villas Bellavista y Los Lingues y mejorará plaza de Villa Millahue

Vecinos de las villas Bellavista, Los Lingues y Millahue conocieron los proyectos que permitirán retomar obras pendientes y mejorar espacios públicos de estos sectores de San Fernando, luego de que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) confirmara el financiamiento de las iniciativas.

El anuncio contempla la ejecución de los proyectos pendientes de las villas Bellavista y Los Lingues, además del mejoramiento de la plaza de Villa Millahue.

El alcalde Pablo Silva Pérez encabezó la actividad junto al jefe regional de la Subdere, José Ignacio Urrutia, quienes se reunieron con dirigentes sociales de las tres villas y el concejal Juan Muñoz en la sede social del sector para entregar detalles de las iniciativas.

Proyectos pendientes desde antiguos Quiero Mi Barrio

Según explicó el municipio, las obras corresponden a etapas pendientes de antiguos programas Quiero Mi Barrio desarrollados durante 2014, 2016 y 2017, que no llegaron a término.

El alcalde señaló que, en su momento, el municipio devolvió los recursos asignados y posteriormente asumió el compromiso de gestionar ante la Subdere el financiamiento necesario para completar las obras, principalmente relacionadas con la remodelación de plazas.

“Este proyecto surgió para cumplir un compromiso que teníamos por los Quiero Mi Barrio antiguos, de 2014, 2016 y 2017, que nunca se terminaron y que, por lo tanto, nunca se rindieron. En su momento devolvimos los recursos, porque era responsabilidad de administraciones anteriores, y quedó un compromiso de la Subdere de asumir la parte que faltaba: la remodelación de las plazas”, explicó Silva Pérez.

El jefe comunal agregó que la iniciativa había sido presentada durante el año pasado, pero no obtuvo financiamiento en esa oportunidad.

“En este nuevo período de gobierno, la Subdere nos dijo que sí, financió el proyecto, y hoy estamos cumpliendo con nuestros vecinos. Vamos a seguir avanzando en los compromisos que tenemos con nuestros dirigentes sociales y, muy especialmente, con nuestras comunidades del sector poniente”, afirmó.

Recursos para mejorar espacios públicos

El jefe regional de la Subdere, José Ignacio Urrutia, destacó que el financiamiento permitirá concretar las obras esperadas por las comunidades.

“Nos hemos trasladado hasta San Fernando para entregar buenas noticias: el financiamiento de un proyecto de mejoramiento de plazas en el sector poniente de la ciudad, específicamente para las villas Bellavista, Millahue y Los Lingues. Es un proyecto muy esperado por la comunidad, que mejora la seguridad de nuestros barrios, tal como es el mandato del presidente José Antonio Kast”, señaló.

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Urrutia agregó que la Subdere continuará financiando iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Desde Villa Bellavista, la dirigente Hermelinda Cañete valoró el anuncio tras los años de espera.

“Esto es algo que esperábamos hacía mucho rato. Fue un trabajo arduo, porque en el fondo del Quiero Mi Barrio se cerró y quedan plazas sin terminar. Hoy se formó este PMU y costó que saliera, pero estamos muy contentas y felices, porque ya va a mejorar la calidad de nuestro sector y la mirada hacia todos nuestros vecinos”, afirmó.