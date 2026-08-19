Simulacro de aluvión en Malloa permitió evaluar rutas de evacuación y coordinación de organismos de emergencia

La semana pasada se realizó un simulacro de evacuación preventiva por amenaza de aluvión en los sectores de Cantarrana y Caracoles, en la comuna de Malloa.

El ejercicio permitió poner a prueba los protocolos de evacuación, evaluar las rutas y zonas seguras y reforzar la coordinación entre los distintos organismos que deben responder ante una emergencia.

Uno de los principales objetivos fue entregar herramientas a los vecinos y vecinas para que sepan cómo actuar y hacia dónde dirigirse frente a una eventual emergencia asociada a una remoción en masa.

En el simulacro participaron Carabineros, Bomberos, Ejército, Policía de Investigaciones, seremis, Cruz Roja, Defensa Civil y otros organismos vinculados a la respuesta ante emergencias.

En terreno también se desplegaron equipos de los cuerpos de Bomberos de Malloa, Las Cabras, Peumo, Quinta de Tilcoco, Requínoa y Rengo, además de Carabineros, SAMU, Policía de Investigaciones, SENAPRED, Ejército de Chile, Cruz Roja y Protección Civil, entre otras entidades.

Evacuación hacia puntos de encuentro

Desde la Municipalidad de Malloa destacaron la participación de los vecinos y vecinas de Cantarrana y Caracoles, quienes fueron felicitados por su compromiso con el ejercicio de evacuación.

De acuerdo con el municipio, el simulacro fue resultado de un trabajo coordinado entre el equipo municipal, SENAPRED O’Higgins y los distintos organismos de emergencia.

La articulación permitió evaluar la respuesta de la comunidad y el funcionamiento de los protocolos, logrando que los participantes evacuaran de manera ordenada hacia los Puntos de Encuentro Preventivos establecidos para el ejercicio.

La actividad también permitió evaluar y perfeccionar las rutas de evacuación y las zonas seguras de la comuna, además de poner a prueba los planes de respuesta ante eventuales contingencias.

Desde el municipio destacaron que este tipo de ejercicios contribuye a fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado entre las familias de Malloa.