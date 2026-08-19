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Familia de Coinco denuncia violento asalto a adulto mayor y cuestiona respuesta de Carabineros

La víctima habría sido golpeada y amarrada por cuatro individuos que ingresaron durante la madrugada a su domicilio. Su hija asegura que, tras el ataque, intentó comunicarse con Carabineros y posteriormente acudió al retén de la comuna, donde —según su relato— tuvo dificultades para ser atendida. La institución informó que está investigando las circunstancias de ambos hechos.

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Una familia de la comuna de Coinco hizo público un violento hecho delictual ocurrido durante la madrugada del pasado lunes, cuando un adulto mayor habría sido asaltado al interior de su domicilio por cuatro individuos.

De acuerdo con el relato entregado por su hija, identificada con las iniciales V.R.C., el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 horas. Los sujetos habrían golpeado y amarrado a su padre para luego sustraerle dinero.

Tras la salida de los individuos del inmueble, la víctima logró comunicarse con su hija para alertarla de lo ocurrido. Debido a la gravedad de la situación, la mujer se trasladó hasta el domicilio, donde encontró a su padre herido.

Según su relato, el hombre presentaba diversas lesiones producto de la agresión, por lo que decidió solicitar la presencia de Carabineros.

La denuncia de la familia

La hija de la víctima asegura que intentó comunicarse telefónicamente con Carabineros, pero que no habría obtenido respuesta.

Ante esa situación, decidió trasladarse en su vehículo hasta el retén de Coinco para realizar la denuncia. Según afirmó, al llegar encontró el recinto cerrado con llave y tuvo que llamar a gritos para conseguir ser atendida.

“No entiendo cómo puede ser que Coinco esté tan descuidado con la seguridad de la comunidad. Hoy fue mi papá, mañana puede ser otra persona”, señaló la mujer en su relato.

Finalmente, la denuncia pudo ser realizada y los antecedentes del caso quedaron en conocimiento de Carabineros.

Carabineros investiga lo ocurrido en el retén

Consultada la institución policial respecto de la situación denunciada por la familia, desde Carabineros señalaron que se están realizando las indagatorias correspondientes.

Según explicaron, se busca determinar si efectivamente existió una llamada telefónica al número policial y, de ser así, establecer las razones por las cuales esta no habría sido respondida.

Asimismo, se está verificando si al momento en que la familiar llegó hasta el recinto policial el retén se encontraba efectivamente cerrado.

La investigación permitirá establecer las circunstancias tanto del procedimiento policial como del violento asalto denunciado por la familia.

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