91 organizaciones de Olivar reciben subvenciones municipales por más de $63 millones

Un total de 91 organizaciones sociales de Olivar fueron beneficiadas con las Subvenciones Municipales 2026, iniciativa que este año contempla una inversión de $63.476.990 por parte del municipio.

La ceremonia de entrega se realizó en el Teatro Municipal de Olivar y fue encabezada por la alcaldesa María Estrella Montero Carrasco, junto a integrantes del Concejo Municipal. Los recursos permitirán financiar proyectos vinculados a educación, cultura, deporte, personas mayores, medio ambiente, infraestructura y equipamiento comunitario, turismo, seguridad, capacitación, entre otras áreas.

Durante la jornada también se destacó a la Agrupación de Emprendimiento Empoderarte, que recibió por primera vez este beneficio municipal.

La alcaldesa María Estrella Montero destacó la importancia de respaldar el trabajo que realizan las organizaciones de la comuna “Estamos muy contentos de poder apoyar nuevamente a nuestras organizaciones sociales, porque sabemos que detrás de cada proyecto hay dirigentes y vecinos que trabajan con enorme compromiso por sus comunidades. Estos más de 63 millones de pesos son una inversión directa en la participación, en el encuentro y en el desarrollo de Olivar”, señaló.

La autoridad agregó que “queremos que nuestras organizaciones sigan creciendo y contando con el respaldo de su municipio”, relevando el rol que cumplen los dirigentes sociales en la construcción de una comuna más participativa y cohesionada.