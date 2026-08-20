Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy
ENTRAR A LA EDICIÓN

91 organizaciones de Olivar reciben subvenciones municipales por más de $63 millones

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Un total de 91 organizaciones sociales de Olivar fueron beneficiadas con las Subvenciones Municipales 2026, iniciativa que este año contempla una inversión de $63.476.990 por parte del municipio.

La ceremonia de entrega se realizó en el Teatro Municipal de Olivar y fue encabezada por la alcaldesa María Estrella Montero Carrasco, junto a integrantes del Concejo Municipal. Los recursos permitirán financiar proyectos vinculados a educación, cultura, deporte, personas mayores, medio ambiente, infraestructura y equipamiento comunitario, turismo, seguridad, capacitación, entre otras áreas.

Durante la jornada también se destacó a la Agrupación de Emprendimiento Empoderarte, que recibió por primera vez este beneficio municipal.

La alcaldesa María Estrella Montero destacó la importancia de respaldar el trabajo que realizan las organizaciones de la comuna “Estamos muy contentos de poder apoyar nuevamente a nuestras organizaciones sociales, porque sabemos que detrás de cada proyecto hay dirigentes y vecinos que trabajan con enorme compromiso por sus comunidades. Estos más de 63 millones de pesos son una inversión directa en la participación, en el encuentro y en el desarrollo de Olivar”, señaló.

La autoridad agregó que “queremos que nuestras organizaciones sigan creciendo y contando con el respaldo de su municipio”, relevando el rol que cumplen los dirigentes sociales en la construcción de una comuna más participativa y cohesionada.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Rayo Vallecano resolvió su juego de la fecha 2 con un empate 1-1 frente a Alavés
1 hora hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
4 horas hace
Liga de Quito vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del torneo ecuatoriano
4 horas hace
Rayo Vallecano resolvió su juego de la fecha 2 con un empate 1-1 frente a Alavés
1 hora hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
4 horas hace
Anuncios
797855_0
EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-1 para Vasco da Gama sobre Olimpia
793864_0
EN VIVO: Están jugando Liga de Quito y Mirassol: 0-0 por la llave 5 de la Copa Libertadores
Anuncios
2 absuelto cannabis
Pasó más de un mes preso por cannabis y terminó absuelto por unanimidad
deportes rancagua
Tercera A: Deportes Rancagua buscará un nuevo triunfo para acercarse a la liguilla
1 pelequen...
Malloa prepara operativo de seguridad para la Fiesta de Santa Rosa de Pelequén
3 incendio san vicente
Dos casas siniestradas y una bodega destruida deja incendio en San Vicente
Anuncios
colchagua
Segunda División: Colchagua viaja a Los Andes con la obligación de ganar
DESFILE 2
Rancagua conmemoró el natalicio de Bernardo O’Higgins con tradicional desfile cívico-militar
Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano, se presenta como defensor de los valores tradicionales y de la seguridad nacional, proponiendo políticas que prometen "restaurar la grandeza" del país. Su enfoque en la inmigración y la economía ha resonado entre sus seguidores, quienes valoran su estilo directo y su compromiso con los principios conservadores. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
EEUU revoca 900 visados temporales en el marco de sus medidas contra el «turismo de parto»
Europa Press
Registrado un terremoto de magnitud 7,2 en el sur de Perú
797142_0
Universidad de Chile vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
797846_2
Con un empate 0-0 entre Santa Fe y River Plate, se define el duelo en el partido de vuelta
Anuncios