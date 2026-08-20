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BAFONA regresará a Olivar después de 13 años para dar inicio al Mes de la Patria

La presentación del Ballet Folclórico Nacional será gratuita y se realizará en el marco de una actividad organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de O’Higgins y la Municipalidad de Olivar.

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Después de 13 años, el Ballet Folclórico Nacional (BAFONA) regresará a Olivar para ofrecer una presentación gratuita con la que la comuna dará inicio a las actividades del Mes de la Patria.

La actividad se enmarca en el trabajo conjunto entre la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de O’Higgins y la Municipalidad de Olivar, y permitirá que las familias de la comuna vuelvan a disfrutar de una de las agrupaciones folclóricas nacionales más reconocidas.

La presentación contempla música y danza folclórica y busca poner en valor las tradiciones y expresiones culturales chilenas durante el inicio de septiembre.

BAFONA vuelve a Olivar tras 13 años

La alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero Carrasco, destacó el regreso de la agrupación a la comuna y extendió la invitación a las familias a participar de la actividad.

“Estamos muy felices de poder recibir nuevamente al BAFONA después de 13 años. Queremos comenzar septiembre poniendo en valor nuestras raíces, nuestra música y nuestras tradiciones, y qué mejor manera de hacerlo que con una agrupación tan importante de nuestro país”, señaló.

La jefa comunal agregó que la presentación será gratuita e invitó a la comunidad a participar.

“Invitamos a todas las familias de Olivar a disfrutar de esta hermosa presentación, que además será con entrada gratuita”, afirmó.

La actividad permitirá al público disfrutar del trabajo de los bailarines y músicos del BAFONA y acercarse a distintas expresiones del folclore nacional a través de la música y la danza.

La presentación será con entrada gratuita y se realizará de acuerdo con la fecha, horario y lugar informados por la organización en la pieza oficial de la actividad.

Desde el municipio llamaron a la comunidad a participar de esta actividad cultural con la que Olivar dará inicio a las celebraciones del Mes de la Patria.

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