Curicó Unido vs U. San Felipe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026

A partir de las 19:30 horas el próximo domingo 23 de agosto, U. San Felipe enfrentará a Curicó Unido en el estadio Bicentenario La Granja, por el duelo correspondiente a la fecha 22 del campeonato 2026.
Así llegan Curicó Unido y U. San Felipe
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026
Curicó Unido recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival D. Copiapó. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 2 a favor.
Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026
U. San Felipe cayó derrotado 0 a 1 ante Cobreloa. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 8.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó en empate a 0.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 20 puntos (4 PG – 8 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (5 PG – 5 PE – 10 PP).
Jorge Oses Lillo es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|38
|20
|10
|8
|2
|16
|2
|Santiago Wanderers
|35
|20
|9
|8
|3
|15
|3
|San Luis
|32
|20
|8
|8
|4
|6
|13
|Curicó Unido
|20
|20
|4
|8
|8
|-14
|14
|U. San Felipe
|20
|20
|5
|5
|10
|-20
Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 22: vs U. San Felipe: 23 de agosto – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Recoleta: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs D. Puerto Montt: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Unión Española: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs San Marcos: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 22: vs Curicó Unido: 23 de agosto – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Dep. Santa Cruz: 29 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Magallanes: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs San Luis: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs D. Copiapó: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
Horario Curicó Unido y U. San Felipe, según país
- Argentina: 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas
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