Curicó Unido vs U. San Felipe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026

A partir de las 19:30 horas el próximo domingo 23 de agosto, U. San Felipe enfrentará a Curicó Unido en el estadio Bicentenario La Granja, por el duelo correspondiente a la fecha 22 del campeonato 2026.

Así llegan Curicó Unido y U. San Felipe

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival D. Copiapó. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe cayó derrotado 0 a 1 ante Cobreloa. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 8.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó en empate a 0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 20 puntos (4 PG – 8 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (5 PG – 5 PE – 10 PP).

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Jorge Oses Lillo es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 38 20 10 8 2 16 2 Santiago Wanderers 35 20 9 8 3 15 3 San Luis 32 20 8 8 4 6 13 Curicó Unido 20 20 4 8 8 -14 14 U. San Felipe 20 20 5 5 10 -20

Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 22: vs U. San Felipe: 23 de agosto – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Recoleta: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs D. Puerto Montt: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Unión Española: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs San Marcos: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 22: vs Curicó Unido: 23 de agosto – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Dep. Santa Cruz: 29 de agosto – 13:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Magallanes: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs San Luis: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs D. Copiapó: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Horario Curicó Unido y U. San Felipe, según país

Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

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