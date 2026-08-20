D. Antofagasta vs Deportes Temuco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026

Deportes Temuco y D. Antofagasta se enfrentarán en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan el próximo domingo 23 de agosto desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 22 del campeonato 2026.

Así llegan D. Antofagasta y Deportes Temuco

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

D. Antofagasta igualó 1-1 frente a Deportes Iquique. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 11 a favor.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco igualó 1-1 ante Recoleta en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 11 en contra.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y sellaron un empate en 3.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 31 puntos (8 PG – 7 PE – 5 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG – 7 PE – 7 PP).

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Rodrigo Farías Molina fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 38 20 10 8 2 16 2 Santiago Wanderers 35 20 9 8 3 15 3 San Luis 32 20 8 8 4 6 5 D. Antofagasta 31 20 8 7 5 12 11 Deportes Temuco 25 20 6 7 7 3

Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 22: vs Deportes Temuco: 23 de agosto – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs D. Copiapó: 30 de agosto – 13:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Recoleta: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Cobreloa: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs San Luis: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 22: vs D. Antofagasta: 23 de agosto – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs D. Puerto Montt: 30 de agosto – 16:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Rangers: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Santiago Wanderers: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Unión Española: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Horario D. Antofagasta y Deportes Temuco, según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

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