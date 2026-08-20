D. Concepción vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno

El juego entre D. Concepción y Coquimbo Unido se disputará el próximo domingo 23 de agosto por la fecha 20 del campeonato chileno, a partir de las 12:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.

Así llegan D. Concepción y Coquimbo Unido

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno

D. Concepción ganó por 2-0 el juego pasado ante Cobresal. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 11 goles y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

El anterior partido disputado entre Coquimbo Unido finalizó en empate por 1-1 ante D. La Serena. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 5.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y D. Concepción lo ganó por 0 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG – 2 PE – 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (7 PG – 4 PE – 6 PP).

Anuncios

El árbitro seleccionado para el encuentro será Franco Jimenez Lazo.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 46 19 15 1 3 21 2 Universidad de Chile 36 19 10 6 3 13 3 U. Católica 30 18 9 3 6 14 7 D. Concepción 26 19 8 2 9 -1 8 Coquimbo Unido 25 17 7 4 6 3

Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 21: vs Ñublense: 29 de agosto – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Audax Italiano: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Colo Colo: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs U. La Calera: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 20: vs D. Concepción: 23 de agosto – 13:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs U. Católica: 26 de agosto – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Huachipato: 30 de agosto – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Horario D. Concepción y Coquimbo Unido, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.