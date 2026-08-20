D. La Serena vs Cobresal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno

El cotejo entre D. La Serena y Cobresal, por la fecha 20 del campeonato chileno, se jugará el próximo domingo 23 de agosto, a partir de las 12:00 horas, en el estadio la Portada.

Así llegan D. La Serena y Cobresal

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno

D. La Serena logró un triunfo por 2-0 ante U. Concepción. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso e igualó 3, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Cobresal en partidos del campeonato chileno

Cobresal viene de caer derrotado 0 a 2 ante D. Concepción. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y fue D. La Serena quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 23 puntos (5 PG – 8 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG – 2 PE – 12 PP).

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Piero Maza Gómez es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 46 19 15 1 3 21 2 Universidad de Chile 36 19 10 6 3 13 3 U. Católica 30 18 9 3 6 14 12 D. La Serena 23 19 5 8 6 -3 15 Cobresal 17 19 5 2 12 -10

Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 21: vs U. La Calera: 31 de agosto – 19:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Ñublense: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Universidad de Chile: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Everton: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cobresal en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 21: vs Palestino: 28 de agosto – 19:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Deportes Limache: 7 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Coquimbo Unido: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs U. Concepción: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar

Horario D. La Serena y Cobresal, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

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