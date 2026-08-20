D. Puerto Montt y Deportes Iquique se miden por la fecha 22

El cotejo entre D. Puerto Montt y Deportes Iquique, por la fecha 22 del campeonato 2026, se jugará el próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Bicentenario Chinquihue.
Así llegan D. Puerto Montt y Deportes Iquique
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026
D. Puerto Montt viene de un resultado igualado, 1-1, ante Santiago Wanderers. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 4.
Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026
Deportes Iquique viene de empatar 1-1 ante D. Antofagasta. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 3 tantos.
En los últimos 5 choques en este campeonato han terminado igualados y repartido un punto por lado. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 31 puntos (9 PG – 4 PE – 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (4 PG – 10 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|38
|20
|10
|8
|2
|16
|2
|Santiago Wanderers
|35
|20
|9
|8
|3
|15
|3
|San Luis
|32
|20
|8
|8
|4
|6
|6
|D. Puerto Montt
|31
|20
|9
|4
|7
|2
|12
|Deportes Iquique
|22
|20
|4
|10
|6
|1
Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 22: vs Deportes Iquique: 22 de agosto – 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Deportes Temuco: 30 de agosto – 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Curicó Unido: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Rangers: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Magallanes: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 22: vs D. Puerto Montt: 22 de agosto – 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs San Luis: 29 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Santiago Wanderers: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Dep. Santa Cruz: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Rangers: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
Horario D. Puerto Montt y Deportes Iquique, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas
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