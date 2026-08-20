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Fue detenido en Rancagua por porte ilegal de munición

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En el sector oriente de Rancagua, personal de Carabineros de la Subcomisaría Diego Portales detuvo a un hombre durante una serie de fiscalizaciones preventivas.

De acuerdo con los antecedentes policiales, durante el procedimiento se le encontró entre sus vestimentas un cargador de pistola con 15 municiones calibre 9 milímetros.

Tras los peritajes correspondientes, el detenido fue trasladado hasta la unidad policial y posteriormente quedó a disposición del tribunal por el delito de porte ilegal de munición.

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