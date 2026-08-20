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Huachipato espera frenar su racha negativa y vencer a Deportes Limache

Huachipato y Deportes Limache se miden en el estadio Huachipato-CAP Acero el sábado 22 de agosto a las 17:30 horas y Fernando Véjar Díaz es el elegido para dirigir el partido.

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Por la fecha 20 del campeonato chileno, Deportes Limache y Huachipato se enfrentan el sábado 22 de agosto desde las 17:30 horas, en el estadio Huachipato-CAP Acero.

Así llegan Huachipato y Deportes Limache

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

Huachipato no pudo ante Palestino en el Municipal de La Cisterna. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 16 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno

Deportes Limache llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Universidad de Chile. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 10.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Deportes Limache sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 24 puntos (7 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (7 PG – 3 PE – 8 PP).

El encuentro será supervisado por Fernando Véjar Díaz, el juez encargado.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 46 19 15 1 3 21
2 Universidad de Chile 36 19 10 6 3 13
3 U. Católica 30 18 9 3 6 14
9 Deportes Limache 24 18 7 3 8 5
11 Huachipato 24 19 7 3 9 -8

Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 21: vs Coquimbo Unido: 30 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Colo Colo: 6 de septiembre – 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs U. Concepción: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs O'Higgins: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 20: vs Huachipato: 22 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Everton: 29 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Cobresal: 7 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs U. La Calera: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Palestino: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
Horario Huachipato y Deportes Limache, según país
  • Argentina: 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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