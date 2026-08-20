NUEVA AVANT PREMIERE EN RANCAGUA: “Coyote vs. Acme” se estrena anticipadamente para celebrar los 111 años de El Rancagüino

Nuestra alma de niño o niña escondida en este cuerpo de adulto se alegrará con esta noticia. Llegan a la pantalla grande los queridos personajes de los dibujos animados de la Warner Bros., el querido Coyote y el Correcaminos, protagonistas de una de las persecuciones más recordadas de la televisión y que ahora regresan con la película Coyote Vs. Acme, combinando la acción real y animación.

La producción busca mantener la esencia de los clásicos cartoons, pero trasladándolos a una historia que incorpora actores reales, escenarios y situaciones propias de una película de acción y comedia. Con los live-action de moda, la prensa especializada tuvo acceso anticipado a la cinta, que fue presentada de forma promocional en la Comic-Con de San Diego, Estados Unidos, en julio pasado, recibiendo comentarios muy positivos.

En Rancagua, los fanáticos de estos entrañables personajes tendrán la posibilidad de disfrutar de la película antes que la mayoría del público. La función especial se realizará en Cinemark Rancagua Open Plaza, este sábado 22 de agosto, en una función matutina. Dicha actividad se enmarca, además, en el mes aniversario de Diario El Rancagüino, que este año celebra sus 111 años de historia. En conjunto con BF Distribution, nuestro medio regional preparó esta Avant Premiere como una forma de celebrar junto a sus lectores y entregar una alternativa de entretención para toda la familia.

DEMANDA CONTRA CORPORACIÓN ACME

Después de décadas fallando en su intento por atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que terminaron arruinando sus planes.

En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto para siempre. La historia toma como punto de partida la eterna persecución donde el Correcaminos siempre lograba escapar de las trampas ideadas por el Coyote. Pero esta vez, el protagonista decide dejar de perseguirlo y buscar un responsable por todos los fracasos que ha sufrido durante años, que sería esta compañía ACME.

La propuesta combina así el humor característico de estos personajes con una historia completamente nueva, incorporando elementos de juicio, aventura y acción real, pero sin dejar de lado aquellas situaciones absurdas que han convertido al Coyote y al Correcaminos en personajes inolvidables para nuestras generaciones.

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Cabe mencionar que, originalmente, esta película sería estrenada en HBO Max, pero su lanzamiento fue fijado para julio de 2023 en salas de cine. Sin embargo, un año antes, Warner Bros. Pictures decidió postergar de forma indefinida su estreno. Es que, a fines de ese mismo año, en medio de una crisis financiera, la compañía decidió archivar varias producciones con el objetivo de conseguir una deducción fiscal. Coyote Vs. Acme, que ya había sido terminada, quedó en una situación incierta. Finalmente, Ketchup Entertainment rescató la producción y permitió que pudiera iniciar su camino hacia la distribución global.

¿Será que ahora la venganza del Coyote le dará resultado?, ¿Podrá finalmente hacer pagar a ACME por todas las desgracias que sus productos le han provocado?. Sin más spoilers, solo los invitamos a disfrutar de esta nueva aventura en el cine y pasar un buen rato de entretención junto a uno de los personajes más queridos de los clásicos dibujos animados.