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O’Higgins vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno

Palestino se mide ante O'Higgins en el estadio el Teniente el domingo 23 de agosto a las 19:00 horas. El partido será supervisado por José Cabero Rebolledo.

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A partir de las 19:00 horas el próximo domingo 23 de agosto, Palestino enfrentará a O'Higgins en el estadio el Teniente, por el duelo correspondiente a la fecha 20 del campeonato chileno.

Así llegan O'Higgins y Palestino

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos del campeonato chileno

O'Higgins llega con resultado de empate, 2-2, ante Colo Colo. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados, con 10 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Palestino en partidos del campeonato chileno

Palestino llega triunfante luego de ver caer a Huachipato con un marcador 5-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Palestino se impuso por 4 a 2.

El local se ubica en el décimo puesto con 24 puntos (7 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (9 PG – 3 PE – 7 PP).

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José Cabero Rebolledo es el árbitro designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 46 19 15 1 3 21
2 Universidad de Chile 36 19 10 6 3 13
3 U. Católica 30 18 9 3 6 14
4 Palestino 30 19 9 3 7 4
10 O'Higgins 24 19 7 3 9 -6

Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 21: vs U. Católica: 31 de agosto – 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs U. La Calera: 6 de septiembre – 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Audax Italiano: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Huachipato: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 21: vs Cobresal: 28 de agosto – 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs U. Concepción: 6 de septiembre – 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs U. Católica: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Deportes Limache: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
Horario O'Higgins y Palestino, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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