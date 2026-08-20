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Olivar fue sede de la cuenta pública participativa de la Seremi del Medio Ambiente

Más de un centenar de personas participaron en la instancia, en la que se revisaron los principales avances de la gestión ambiental regional entre junio de 2025 y junio de 2026 y los desafíos proyectados hacia 2030.

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Más de un centenar de personas participaron en la Cuenta Pública Participativa de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de O’Higgins, realizada en el Teatro Municipal de Olivar y encabezada por el seremi del Medio Ambiente, José Pablo Lagos.

La instancia permitió conocer los principales avances de la gestión ambiental regional desarrollada entre junio de 2025 y junio de 2026, además de abordar los desafíos y prioridades proyectados hacia 2030.

La actividad reunió a la alcaldesa de Olivar, consejeros regionales, seremis, representantes de municipios y servicios públicos, integrantes del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, organizaciones ambientales y representantes de la sociedad civil.

Durante la jornada se abordaron materias relacionadas con la protección del medio ambiente, educación ambiental, gestión territorial y calidad de vida de las comunidades.

En la instancia también se relevó la importancia de incorporar la participación de los territorios en la construcción de las políticas ambientales y en la definición de las prioridades para los próximos años.

Olivar destacó el trabajo colaborativo

La alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero, valoró que la comuna fuera escogida como sede de la Cuenta Pública Participativa y destacó la importancia de la participación de las comunidades en las materias ambientales.

“Para nuestra comuna es un orgullo recibir una actividad tan importante como esta Cuenta Pública Participativa. El cuidado del medio ambiente requiere del compromiso de las instituciones, pero también de nuestras comunidades”, sostuvo.

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La jefa comunal agregó que el municipio busca continuar fortaleciendo el trabajo colaborativo en esta materia.

“Como municipio queremos seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo y promoviendo acciones que permitan avanzar hacia una comuna más sustentable y con mejor calidad de vida”, afirmó.

La actividad permitió así reunir a representantes de instituciones públicas, organizaciones y la sociedad civil en torno a la revisión de la gestión ambiental regional y los desafíos que se proyectan hacia 2030.

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