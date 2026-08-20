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Pamela Leiva regresa a Rancagua con su show de stand up “Comer, Rezar, We!@r!”

-La comediante vuelve este viernes a pisar el escenario del Teatro Regional Lucho Gatica para llenarnos de risas y buena onda, con su más reciente propuesta de su gira 2026.

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Una noche para pasarla bien, llena de risas de principio a fin, es lo que promete Pamela Leiva, quien vuelve a pisar el escenario del Teatro Regional Lucho Gatica este viernes 21 de agosto, a las 20:00 horas, con su último espectáculo de stand up, denominado “Comer, Rezar, We!@r!”.

En su puesta en escena, la Pame recorre diversas experiencias de vida con su estilo único, gracioso, pícaro e incluso honesto. Viajes inolvidables, relaciones de pareja y anécdotas propias salen a la luz de la forma que solo ella sabe contarlas. Es que la comediante ha enfocado todas las críticas y comentarios recibidos sobre su decisión de no ser madre en una verdadera celebración de la libertad y del disfrute personal sin culpas. De esta manera, ha logrado conectar con las audiencias de todo el país a través de su gira 2026.

La rutina que escucharás mezcla el humor sin filtro de Pamela Leiva con sus vivencias cotidianas, siempre con mucho amor propio. Ella usa un humor directo, lleno de picardía y anécdotas de su infancia, además de relatos con los que el público se identifica de inmediato. De ahí su conexión con sus seguidores. Cabe mencionar que, en un agitado y trabajado año, la animadora y comediante recientemente lanzó su primer libro, Volver a nacer, donde relata su experiencia de 17 años conviviendo con la cirugía bariátrica.

Las entradas para esta noche de risas aseguradas las puedes conseguir en su sitio web (www.pamelaleiva.cl) o en el sistema TicketPro, con valores que van desde los $20.700 hasta los $27.600, según la ubicación: Silla de ruedas más acompañante, Platea Alta, Golden, Diamante o Primeras Filas.

Prepárate para vivir una noche de risas sin filtro. Por eso, la invitación es para venir con tu pareja, tu familia o amigos y disfrutar de una noche llena de risas, complicidad y situaciones que seguramente te harán decir: “¡Esto me pasó a mí!”.

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