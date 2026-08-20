Rancagua conmemoró el natalicio de Bernardo O’Higgins con tradicional desfile cívico-militar

A las 11:00 horas de este jueves 20 de agosto, la histórica Plaza de Los Héroes de Rancagua volvió a convertirse en el punto de encuentro de autoridades, instituciones y vecinos para conmemorar el natalicio de Bernardo O’Higgins Riquelme, héroe nacional y Padre de la Patria.

El buen tiempo acompañó la jornada y permitió que cientos de personas se congregaran en el centro de la ciudad para participar de esta tradicional ceremonia, que cada año recuerda la figura y el legado del prócer que da nombre a la región.

La actividad fue organizada por la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) y contempló el tradicional desfile cívico-militar, además de la colocación de ofrendas florales por parte de distintas instituciones y autoridades a los pies del monumento de Bernardo O’Higgins.

Durante la ceremonia también se realizó el izamiento de la Bandera Bicentenario, como parte de los actos oficiales que marcaron una nueva conmemoración del nacimiento del Libertador.

El legado de O’Higgins más allá de las batallas

Durante la jornada, el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, general de Brigada Milko Marinkovic, destacó el significado que tiene para Rancagua ser escenario de esta celebración y relevó el vínculo de la ciudad con la figura del prócer.

“Hay pocos lugares tan adecuados para conmemorar un día como éste, como Rancagua. Y en particular esta plaza, la Plaza de los Héroes”, señaló.

El oficial agregó que Bernardo O’Higgins representa un referente para las nuevas generaciones y para la construcción de la identidad nacional.

“Como comunidad, es importante tener faros que alumbren nuestro camino. Y ahí está O’Higgins, precisamente, con una visión muy amplia”, afirmó.

En esa línea, Marinkovic subrayó que el legado del Padre de la Patria no puede reducirse a su participación en las batallas por la Independencia, sino que también está relacionado con el desarrollo de la institucionalidad y la educación del país.

“Creo que sería injusto hablar de él remitiéndonos solamente a las batallas que él disputó. Su trabajo, su visión, finalmente, abarca ámbitos que van mucho más allá”, sostuvo.

Finalmente, el comandante de la Brigada de Aviación valoró que la comunidad mantenga este espacio para recordar la importancia histórica de O’Higgins.

“Como comunidad nos demos este tiempo para efectivamente honrar a quien inició este trabajo tan arduo de formar lo que hoy día es Chile”, expresó.

Rancagua se prepara para el Mes de la Patria

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró la participación de los establecimientos educacionales, Carabineros y las distintas instituciones que fueron parte del desfile, destacando que la fecha marca además el inicio simbólico de las actividades propias del Mes de la Patria.

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“Impecable desfile junto a Carabineros, a la Brigada de Aviación del Ejército, pero también con todos nuestros colegios que se suman en este tradicional homenaje”, señaló.

El jefe comunal relevó además el vínculo de la ciudad con la figura del Libertador y con la historia nacional.

“Es parte de nuestra ciudad, de la historia, y está aquí justamente en el corazón de Rancagua, en nuestra Plaza de los Héroes, el Libertador General Bernardo O’Higgins”, afirmó.

Agliati sostuvo que la conmemoración del natalicio del prócer da paso a una nueva etapa del calendario de actividades de la ciudad.

“Ya da comienzo luego de este homenaje a Bernardo O’Higgins, ya el inicio de lo que serán todas las actividades y fiestas patrias en nuestra ciudad”, indicó.

En esa línea, explicó que Rancagua ya luce sus símbolos patrios y se prepara para las celebraciones de septiembre.

“Comienza una nueva época en el año, la ciudad se prepara, ya está embanderada, como también la bandera de la Patria Vieja”, agregó.