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Rancagua suma nueva ambulancia para el sector norte gracias a donación de Japón

El vehículo de emergencia fue financiado por el Gobierno de Japón a través del programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios y permitirá al Cesfam N°8 retomar los traslados de urgencia de sus pacientes.

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El alcalde Raimundo Agliati y el Embajador de Japón, Sone Kenko cuando hacían su entrada a la plaza Los Héroes y recibidos por los niños del Colegio Moisés Mussa.

Rancagua cuenta con una nueva ambulancia para reforzar la atención de emergencia en el sector norte de la ciudad, luego de que el Gobierno de Japón financiara la adquisición del vehículo a través del programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC).

La nueva ambulancia fue entregada oficialmente al Centro de Salud Familiar (Cesfam) N°8 durante una ceremonia realizada en la Plaza de Los Héroes, actividad que contó con la presencia del alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati; el embajador de Japón en Chile, Sone Kenko; la delegada presidencial, Susana Pinto; la seremi de Salud, Daniela Zavando; y representantes de la Corporación Municipal de Rancagua y del centro de salud.

Durante la ceremonia, las banderas de Chile y Japón acompañaron la entonación de los himnos nacionales, además de una presentación folclórica a cargo del grupo Los Años Dorados de San Pedro.

Ambulancia permitirá retomar traslados de urgencia

El embajador Sone Kenko destacó la rapidez con que se concretó el proyecto y explicó que la iniciativa corresponde al primer convenio APC firmado por él desde que asumió su cargo diplomático a comienzos de este año.

“Gracias al trabajo técnico de los equipos locales, la adquisición se completó en un periodo inferior al plazo máximo previsto de doce meses”, señaló.

El diplomático explicó que el programa APC busca contribuir a la seguridad humana y concentra sus recursos en áreas como salud, educación y prevención de desastres.

En el caso de Rancagua, recordó que la ambulancia con la que contaba el Cesfam N°8 había sido asignada en 2009 y presentaba fallas, situación que dificultaba los traslados. Con el nuevo vehículo, el centro de salud podrá retomar los traslados de urgencia para los vecinos del sector norte de la comuna.

Proyecto fue seleccionado entre cerca de 100 iniciativas

El alcalde Raimundo Agliati destacó el trabajo realizado por los profesionales de la Corporación Municipal de Rancagua para elaborar y presentar el proyecto, que finalmente fue seleccionado entre cerca de 100 iniciativas postuladas a nivel nacional.

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El jefe comunal también valoró la presencia del embajador japonés y el vínculo generado entre ambas comunidades durante la ceremonia.

Agliati recordó que el convenio había sido firmado meses atrás en la Embajada de Japón en Santiago y destacó que Rancagua se convirtió en el primer proyecto suscrito por Sone Kenko que, además, fue inaugurado e inspeccionado formalmente en terreno por el diplomático.

La ceremonia concluyó con la entrega de un cartel de agradecimiento por parte de alumnos del Colegio Moisés Mussa al embajador, destinado a ser colocado en la sede de la Embajada de Japón en Chile.

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