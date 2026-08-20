Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Independiente del Valle venció 1-0 al Vinotinto y Oro en el duelo de ida

El resumen del cruce entre Tolima y Independiente del Valle: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Libertadores.

Comparte esta noticia

Anuncios

En la llave 4 de la Copa Libertadores, el Vinotinto y Oro perdió como anfitrión ante Ind. del Valle con un marcador 0-1. Con gol de Aron Rodríguez, en el minuto 10 del primer tiempo, Ind. del Valle definió el destino del encuentro.

El defensor Junior Hernández de Tolima estrelló un disparo en el poste en el minuto 47 del segundo tiempo y se perdió la posibilidad de empatar el partido.

Tolima lució superior dominando el balón (68%) ante Independiente del Valle así como en cantidad de disparos al arco (18), aunque sin éxito de gol para ser el vencedor.

El protagonismo de Sebastián Guzmán lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Tolima efectuó 271 pases correctos y recuperó 24 balones.

También fue clave en el estadio Manuel Murillo Toro, Homer Martínez. El volante de Tolima se destacó frente a Independiente del Valle ya que dio 238 pases correctos robó 7 pelotas y pateó 4 veces al arco.

El entrenador de Tolima, Sebastián Oliveros, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Neto Volpi en el arco; Jherson Mosquera, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la línea defensiva; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Jorge Hurtado, Homer Martínez y Kelvin Flórez en el medio; y Adrián Parra en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Joaquín Papa se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Aldair Quintana bajo los tres palos; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Layan Loor en defensa; Jordy Alcívar, Aron Rodríguez, Hugo Quintana, Junior Sornoza y Emerson Pata en la mitad de cancha; y Carlos González en la delantera.

El partido en el estadio Manuel Murillo Toro fue dirigido por el árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Ind. del Valle comenzó mejor y sacó ventaja en el encuentro ante el Vinotinto y Oro. El próximo martes 25 de agosto se disputará el partido de vuelta para conocer cuál de los equipos clasifica a Cuartos de Final.

Cambios en Tolima
  • 18' 1T – Salió Brayan Rovira por Luis Sánchez
  • 45' 2T – Salió Kelvin Flórez por Edwar López
  • 71' 2T – Salió Jorge Hurtado por Jader Valencia
  • 82' 2T – Salieron Adrián Parra por Sergio Aguayo y Hugo Quintana por Jhegson Méndez
Amonestados en Tolima:
  • 30' 1T Junior Hernández (Conducta antideportiva) y 33' 1T Luis Sánchez (Conducta antideportiva)

Cambios en Independiente del Valle
  • 69' 2T – Salieron Emerson Pata por Juan Riquelme Angulo y Junior Sornoza por Ronald Briones
  • 89' 2T – Salieron Aron Rodríguez por Andy Velasco y Carlos González por Djorkaeff Reasco
Amonestados en Independiente del Valle:
  • 1' 2T Richard Schunke (Conducta antideportiva) y 6' 2T Mateo Carabajal (Conducta antideportiva)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Rayo Vallecano resolvió su juego de la fecha 2 con un empate 1-1 frente a Alavés
1 hora hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
4 horas hace
Liga de Quito vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del torneo ecuatoriano
4 horas hace
Rayo Vallecano resolvió su juego de la fecha 2 con un empate 1-1 frente a Alavés
1 hora hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
4 horas hace
Anuncios
793864_0
EN VIVO: Liga de Quito y Mirassol empatan 0-0 al final del primer tiempo
797857_0
EN VIVO: 0-0: Santos y Macará se van al descanso sin goles
Anuncios
2 absuelto cannabis
Pasó más de un mes preso por cannabis y terminó absuelto por unanimidad
deportes rancagua
Tercera A: Deportes Rancagua buscará un nuevo triunfo para acercarse a la liguilla
1 pelequen...
Malloa prepara operativo de seguridad para la Fiesta de Santa Rosa de Pelequén
3 incendio san vicente
Dos casas siniestradas y una bodega destruida deja incendio en San Vicente
Anuncios
colchagua
Segunda División: Colchagua viaja a Los Andes con la obligación de ganar
NOTA 1.1
91 organizaciones de Olivar reciben subvenciones municipales por más de $63 millones
DESFILE 2
Rancagua conmemoró el natalicio de Bernardo O’Higgins con tradicional desfile cívico-militar
Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano, se presenta como defensor de los valores tradicionales y de la seguridad nacional, proponiendo políticas que prometen "restaurar la grandeza" del país. Su enfoque en la inmigración y la economía ha resonado entre sus seguidores, quienes valoran su estilo directo y su compromiso con los principios conservadores. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
EEUU revoca 900 visados temporales en el marco de sus medidas contra el «turismo de parto»
798261_0
D. Antofagasta vs Deportes Temuco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026
797142_0
Universidad de Chile vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
Anuncios
797846_2
Con un empate 0-0 entre Santa Fe y River Plate, se define el duelo en el partido de vuelta
797853_2
São Paulo clasificó al vencer 3-1 a Bolívar
797144_0
D. La Serena vs Cobresal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
797149_0
D. Concepción vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
Anuncios
797148_0
Huachipato espera frenar su racha negativa y vencer a Deportes Limache
798259_0
Magallanes se enfrenta ante la visita Dep. Santa Cruz por la fecha 22
798254_0
D. Puerto Montt y Deportes Iquique se miden por la fecha 22
Cirugía bilateral de rodilla realizada en el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino con asistencia del Robot Rosa
Hospital Franco Ravera realiza por primera vez cirugía bilateral de rodilla con asistencia del Robot Rosa
images (1)
Pamela Leiva regresa a Rancagua con su show de stand up “Comer, Rezar, We!@r!”
1 coyote vs acme
NUEVA AVANT PREMIERE EN RANCAGUA: “Coyote vs. Acme” se estrena anticipadamente para celebrar los 111 años de El Rancagüino
798255_0
Recoleta y D. Copiapó se encuentran en la fecha 22
798260_0
San Marcos recibirá a Rangers por la fecha 22