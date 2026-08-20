Se enfrentan U. Católica y Ñublense por la fecha 20

El próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 20:00 horas, Ñublense enfrenta a U. Católica en el estadio Claro Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 20 del campeonato chileno.

Así llegan U. Católica y Ñublense

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica ganó su último duelo ante Cobresal por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 13 a favor.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense viene de vencer a U. La Calera en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. Católica se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 30 puntos (9 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (7 PG – 8 PE – 3 PP).

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El encargado de impartir justicia en el partido será Diego Flores Seguel.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 46 19 15 1 3 21 2 Universidad de Chile 36 19 10 6 3 13 3 U. Católica 30 18 9 3 6 14 4 Palestino 30 19 9 3 7 4 5 Ñublense 29 18 7 8 3 2

Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 19: vs Coquimbo Unido: 26 de agosto – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs O'Higgins: 31 de agosto – 21:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Everton: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Palestino: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Audax Italiano: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 20: vs U. Católica: 22 de agosto – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs D. Concepción: 29 de agosto – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs D. La Serena: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Horario U. Católica y Ñublense, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

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