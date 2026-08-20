Un año en casa: Universidad Católica celebrará el primer aniversario del Claro Arena ante Ñublense

Marca el 22 de agosto en el calendario, enciérralo en rojo y prepárate para alentar a Universidad Católica ante Ñublense. Será una jornada especial para la UC, ya que el partido se disputará exactamente un año después de la inauguración del renovado Claro Arena, el estadio del club de Santiago.

Los hinchas podrán disfrutar de una completa jornada de celebraciones, actividades especiales y muchos premios. Será un día que reunirá fútbol, historia y todo el ambiente de una verdadera fiesta de la familia de Universidad Católica.

Un duelo importante para ambos equipos

Universidad Católica llega al partido en el tercer lugar de la tabla de posiciones. En su último encuentro, la UC ganó 2-0 ante Cobresal y sigue disfrutando del extraordinario momento goleador de su capitán de 38 años, Fernando Zampedri, quien suma 18 goles en 17 partidos de liga.

Ñublense tampoco está lejos. Su victoria ante La Calera acercó al equipo a los primeros lugares y lo mantuvo de lleno en la lucha por un cupo a la Copa Libertadores.

Un año desde el regreso de la Universidad Católica a casa

El aniversario del Calor Arena tiene un significado especial para los Cruzados y sus hinchas. El moderno complejo fue construido en el mismo sitio donde se encontraba el histórico San Carlos de Apoquindo, el estadio que fue la casa de Universidad Católica durante décadas. Tras una profunda remodelación, el recinto incorporó nueva infraestructura y se transformó en un espacio multipropósito diseñado para recibir partidos de fútbol, conciertos y otros grandes eventos.

El Claro Arena abrió oficialmente sus puertas el 23 de agosto de 2025, casi tres años después de que la UC disputara su último partido en el antiguo San Carlos. El regreso marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del club, que volvió a contar con una casa permanente y con un lugar donde sus hinchas pueden reunirse para alentar a los Cruzados.

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El día del partido ante Ñublense, la historia del estadio cobrará vida ante los ojos de los hinchas. Tras el pitazo final, 1xBet, socio de Universidad Católica, presentará un espectacular show de luces sobre la cancha del Calor Arena: una proyección visual que recorrerá la historia de la construcción del nuevo recinto, desde el gran legado de San Carlos hasta la moderna casa de los Cruzados.

Regalos y actividades de 1XBet

Además del espectacular show de luces, 1xBet ha preparado un programa exclusivo para los hinchas de Universidad Católica antes del partido. Quienes asistan al Claro Arena podrán visitar una zona promocional con cinco espacios temáticos y participar por atractivos premios.

El gran premio de la jornada será una pieza limitada del icónico San Carlos, un recuerdo único del antiguo estadio donde UC vivió grandes triunfos. Además, 1xBet sorteará un iPhone 17 entre quienes participen en la activación. El sorteo en línea se realizará al día siguiente a través de la cuenta de Instagram de la marca.

Promoción especial para los hinchas de la UC

Para este partido, 1xBet tiene una oferta especial: los hinchas de Universidad Católica pueden recibir un 15 % de cashback semanal en forma de apuestas gratis al apostar en los partidos de su equipo favorito.

Para participar en la promoción, apuesta al menos 2745 CLP en los partidos de Universidad Católica. El monto de devolución se calcula según los resultados de la semana y la apuesta gratis se acredita automáticamente todos los lunes, con un máximo de 91 495 CLP.

Este 22 de agosto, ven al Claro Arena y alienta a la UC ante Ñublense. Súmate a la celebración junto al club, sus hinchas y 1xBet, un socio de confianza.