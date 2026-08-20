Universidad de Chile vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno

Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo, en el marco de la fecha 20 del campeonato chileno, el próximo domingo 23 de agosto a partir de las 15:00 horas, en Nacional.
Así llegan Universidad de Chile y Colo Colo
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno
Universidad de Chile viene de vencer a Deportes Limache con un marcador de 3-1. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 11 goles a favor frente a 3 encajados.
Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno
Colo Colo obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a O'Higgins. No fue derrotado en las últimas jornadas, ganando los 4 juegos más recientes de forma consecutiva. Suma 14 goles a favor frente a 7 en contra.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a Universidad de Chile con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el segundo puesto con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (15 PG – 1 PE – 3 PP).
Juan Lara Luco será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|46
|19
|15
|1
|3
|21
|2
|Universidad de Chile
|36
|19
|10
|6
|3
|13
|3
|U. Católica
|30
|18
|9
|3
|6
|14
|4
|Palestino
|30
|19
|9
|3
|7
|4
|5
|Ñublense
|29
|18
|7
|8
|3
|2
Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 21: vs U. Concepción: 30 de agosto – 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Coquimbo Unido: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs D. La Serena: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Ñublense: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 21: vs Audax Italiano: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Huachipato: 6 de septiembre – 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs D. Concepción: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Coquimbo Unido: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Horario Universidad de Chile y Colo Colo, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas
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