Universidad de Chile vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno

Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo, en el marco de la fecha 20 del campeonato chileno, el próximo domingo 23 de agosto a partir de las 15:00 horas, en Nacional.

Así llegan Universidad de Chile y Colo Colo

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile viene de vencer a Deportes Limache con un marcador de 3-1. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 11 goles a favor frente a 3 encajados.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno

Colo Colo obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a O'Higgins. No fue derrotado en las últimas jornadas, ganando los 4 juegos más recientes de forma consecutiva. Suma 14 goles a favor frente a 7 en contra.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a Universidad de Chile con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el segundo puesto con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (15 PG – 1 PE – 3 PP).

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Juan Lara Luco será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 46 19 15 1 3 21 2 Universidad de Chile 36 19 10 6 3 13 3 U. Católica 30 18 9 3 6 14 4 Palestino 30 19 9 3 7 4 5 Ñublense 29 18 7 8 3 2

Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 21: vs U. Concepción: 30 de agosto – 16:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Coquimbo Unido: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs D. La Serena: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Ñublense: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 21: vs Audax Italiano: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Huachipato: 6 de septiembre – 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs D. Concepción: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Coquimbo Unido: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar

Horario Universidad de Chile y Colo Colo, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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