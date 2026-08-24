Programa comunitario promueve el cuidado del agua en Rancagua y Olivar

En el Jardín Infantil Dintrans de Rancagua se dio inicio a una nueva versión del Programa de Educación Ambiental del Agua, impulsado por Codelco División El Teniente junto a la Junta de Vigilancia del Río Cachapoal Primera Sección y sus Afluentes. Con líneas de trabajo educativas y comunitarias, la iniciativa se extenderá por cuatro meses y contempla actividades teórico-prácticas en Rancagua y Olivar.

Este año, el programa buscará poner en valor el recurso hídrico desde edades tempranas y generar aprendizajes significativos junto a vecinos y vecinas de los territorios. Así, considera un ciclo de talleres de formación en agua, sustentabilidad y medioambiente dirigido a educadoras del Jardín Infantil Dintrans. De forma paralela, se desarrollará un proceso formativo sobre agua, riesgo y territorio dirigido a vecinos(as) y apoderados(as) de Dintrans y Gultro.

Eduardo Muñoz, analista especialista de la Gerencia de Tranques, Relaves y Recursos Hídricos, sostuvo que “esto va en línea con nuestro compromiso divisional. Esperamos que cada acción que la comunidad realice contribuya a que la conciencia sobre el cuidado del agua se haga presente y se transforme en un hábito diario. Esas son las acciones que nosotros queremos fortalecer”.

Por su parte, Natalia Julio, encargada del ciclo de talleres de formación del programa, explicó que “en Rancagua, trabajaremos con educadoras de párvulo, para profundizar sus conocimientos sobre medioambiente y las acompañaremos en la planificación de clases en estas temáticas para apoyar la educación preescolar. Con los vecinos de Olivar, seguiremos con el apoyo al trabajo del invernadero comunitario y realizaremos talleres de gestión de residuos y reciclaje”.

En tanto, Francisca Vergara, antropóloga y coordinadora del proceso formativo en riesgos y emergencias, relató que “realizaré un ciclo de cuatro talleres en la línea comunitaria, en Dintrans y Gultro, enfocados en la relación de las comunidades con el Río Cachapoal, sus conocimientos locales sobre sequía, cambio climático y riesgo de inundaciones, y la preparación ante emergencias”.

Además, el proceso educativo considera un trabajo colaborativo con instituciones y áreas vinculadas a Codelco, como la Hacienda Cauquenes, la Universidad de O’Higgins, el Centro de Investigación de Ecosistemas Mediterráneos (CEIEM) y CONAF. Esta articulación permitirá complementar los contenidos y experiencias asociados al cuidado del agua, la sustentabilidad y el medioambiente.

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Talleres educativos y comunitarios fortalecen el cuidado del agua

En la línea educacional, se desarrollará un ciclo de 10 talleres teórico-prácticos dirigidos a educadoras del Jardín Infantil Dintrans, con salidas de aprendizaje en terreno. Los contenidos permitirán fortalecer competencias pedagógicas y conceptuales en temas como agua, cambio climático, ecosistemas y biodiversidad, además de entregar conocimientos técnicos y recursos para construir experiencias lúdicas.

Además, en el mismo sector, por primera vez se invitará a padres, apoderados y vecinos del jardín y del Colegio Alberto Blest Gana a participar en un ciclo de cuatro talleres participativos. Estos abordarán la relación de las comunidades con el río Cachapoal, los conocimientos locales sobre sequía, cambio climático y riesgo de inundaciones, además de la preparación ante emergencias.

Luz González, directora del Jardín Infantil Dintrans, destacó la continuidad del proyecto en el lugar. “Recibimos felices la noticia de que vamos a continuar este año, porque se incorporan nuevas educadoras a un trabajo de capacitación. Los aprendizajes van a llegar directamente a los niños, que es lo que necesitamos, y además se realizarán talleres con nuestros apoderados”, dijo.

En Olivar, el programa dará continuidad al trabajo iniciado el año pasado con la construcción del invernadero comunitario en Gultro. Este año, se busca seguir acompañando a la comunidad, entregar nuevos materiales y apoyar la gobernanza del espacio, abordando aspectos como la organización para el cuidado de los vegetales y alternativas para su intercambio entre vecinos en caso de una alta producción. A esto se sumarán talleres de gestión de residuos y reciclaje.

Yessica Cayuan, vecina del sector Gultro de Olivar, valoró el compromiso adquirido en su sector con el programa. “Saber que el programa será parte nuevamente de la población es súper bueno. Hemos visto el cambio en los vecinos, porque se han organizado para ir ellos mismos a regar el invernadero, y ha sido muy bueno porque han generado una conciencia de cuidar el entorno, el medioambiente y, en especial, el agua”, agregó.