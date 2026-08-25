Alcalde de San Fernando aborda con ministro Poduje problemáticas habitacionales y proyectos pendientes para la comuna

Este lunes, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, se trasladó hasta Santiago para sostener una reunión de trabajo con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, instancia en la que planteó diversas problemáticas y necesidades de la comuna vinculadas a esta cartera.

El encuentro contó además con la participación del senador Javier Macaya, el diputado Ricardo Neumann y los respectivos equipos técnicos, permitiendo abordar distintas iniciativas y situaciones que requieren atención y soluciones por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Entre las materias planteadas por el jefe comunal estuvo la situación de las filtraciones y otros problemas que han afectado a las viviendas de Villa Parque Poniente, además de las dificultades que presentan las cajas de escala de la población San Hernán. Asimismo, se abordó el estado de avance del Plano Regulador Comunal y las gestiones relacionadas con la regularización de las Termas del Flaco.

La reunión también permitió revisar la situación de los campamentos existentes en San Fernando y la necesidad de avanzar en proyectos de mejoramiento de calles como Pedro Gisbert, Marcelino Champagnat y Tinguiririca. A ello se suma una iniciativa para mejorar las veredas del centro cívico de la comuna, proyectos postulados al FNDR que ya cuentan con aprobación del Serviu, pero que se encuentran pendientes de priorización para su revisión por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Al término del encuentro, el alcalde Pablo Silva Pérez valoró positivamente la disposición del secretario de Estado y destacó especialmente el compromiso de realizar una visita a San Fernando para conocer en terreno las distintas problemáticas planteadas.

“Pudimos plantear directamente al ministro una serie de situaciones que están afectando a nuestros vecinos y vecinas. Lo más importante es que hubo una muy buena disposición para abordar estos temas y, especialmente, quedó comprometida una visita del Ministerio de Vivienda a San Fernando, donde podremos revisar en terreno estas problemáticas y avanzar en soluciones concretas”, señaló el jefe comunal.

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Por su parte, el senador Javier Macaya destacó el rol de articulación desarrollado durante la semana regional entre los municipios y las autoridades encargadas de tomar decisiones. “En esta semana regional hemos querido cumplir un rol de articulación entre los municipios y las autoridades que tienen la capacidad de tomar decisiones. En ese sentido, esta reunión fue muy importante, porque ahora el desafío es que el Ministerio venga a San Fernando, conozca directamente estas realidades y podamos avanzar en materias estratégicas para el desarrollo de la comuna”, afirmó.

En tanto, el diputado Ricardo Neumann afirmó que “tenemos que aprovechar la capacidad ejecutiva y la disposición que ha demostrado el ministro Poduje para enfrentar problemas que llevan demasiado tiempo esperando una solución. En esta reunión pudimos poner sobre la mesa situaciones muy sensibles para las familias de San Fernando y el compromiso es avanzar con respuestas concretas”.