Brigada de Homicidios continúa investigación por muerte de hombre de 26 años en Rancagua

Durante la madrugada del sábado 22 de agosto, el Ministerio Público solicitó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, para realizar diligencias investigativas por el homicidio con arma cortante de un hombre que, inicialmente, se encontraba sin identificar.

La víctima llegó hasta el SAR Oriente de Rancagua con graves lesiones, donde finalmente falleció.

A partir del trabajo desarrollado en el sitio del suceso, los detectives lograron establecer que se trataba de un hombre de 26 años, de nacionalidad chilena, quien mantenía antecedentes policiales por diversos delitos.

En el lugar, los peritos levantaron evidencia de interés criminalístico, la que será sometida a los respectivos análisis. Paralelamente, los detectives realizaron labores de análisis criminal y revisión de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

De acuerdo con los antecedentes recopilados hasta el momento por los investigadores, la víctima habría sido abordada cuando se encontraba cerca de su domicilio por al menos cuatro sujetos desconocidos, quienes se movilizaban a bordo de un automóvil.

En el marco de las diligencias, se informó que uno de los presuntos involucrados fue detenido, mientras continúan los trabajos destinados a establecer la participación de los demás sujetos mencionados en la investigación.