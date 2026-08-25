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Carabineros de San Fernando concreta emotivo reencuentro familiar

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Un especial requerimiento llegó hasta las dependencias de la primera Comisaría de carabineros de San Fernando. La delegada del cuadrante número uno, específicamente de la Oficina Modelo Integración Comunitaria, respondió a una solicitud  de una vecina que buscaba ubicar a su cuñada para comunicarle el fallecimiento de su esposo.

El lamentable hecho había ocurrido hace cerca de un año y ella lo desconocía. Tras diversas gestiones, carabineros logró localizarla y establecer contacto telefónico, posibilitando su traslado a San Fernando, produciéndose un emotivo reencuentro familiar. Si bien los motivos de la separación son personales, se destacó que de forma rápida se pudiera dar respuesta al requerimiento que tenía la vecina.

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