Colo Colo recibirá a Unión Española por la fecha 6 de la zona E

Colo Colo y Unión Española se medirán mañana a las 20:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la zona E de la Copa Chile y se disputará en Monumental.

Así llegan Colo Colo y Unión Española

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio David Arellano.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos de la Copa Chile

Colo Colo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Recoleta, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 8 goles en contra y marcó 12 en el arco rival.

Últimos resultados de Unión Española en partidos de la Copa Chile

Unión Española viene de caer en su estadio ante O'Higgins por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de junio, en Fase de Grupos del torneo Chile – Copa Chile 2026, y Colo Colo resultó vencedor por 0 a 3.

Horario Colo Colo y Unión Española, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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