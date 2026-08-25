Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Por la fecha 19, Coquimbo Unido recibirá a U. Católica

Toda la previa del duelo entre Coquimbo Unido y U. Católica. El partido se jugará en el Coloso del llano mañana a las 18:00 horas.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Desde las 18:00 horas, Coquimbo Unido y U. Católica se enfrentan mañana por la fecha 19 del campeonato chileno en el Coloso del llano.

Así llegan Coquimbo Unido y U. Católica

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

En su visita anterior, Coquimbo Unido empató por 1 con D. Concepción. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 empates y 1 derrota, con 3 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

A U. Católica no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Ñublense. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 11 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de U. Católica.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 26 puntos (7 PG – 5 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (9 PG – 3 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 Palestino 33 20 10 3 7 5
5 U. Católica 30 19 9 3 7 13
9 Coquimbo Unido 26 18 7 5 6 3

Anuncios
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 19: vs U. Católica: 26 de agosto – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Huachipato: 30 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 21: vs O'Higgins: 31 de agosto – 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Everton: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Palestino: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Horario Coquimbo Unido y U. Católica, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
F1 en Madrid: lujo y calma sin circuito
6 minutos hace
Boca Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
1 hora hace
Técnico Universitario vs Deportivo Cuenca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del torneo ecuatoriano
1 hora hace
F1 en Madrid: lujo y calma sin circuito
6 minutos hace
Boca Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
1 hora hace
Anuncios
frontis uoh
UOH asegura que están garantizadas las condiciones para formar médicos
797157_0
Cobresal vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del campeonato chileno
Anuncios
798610_0
Colo Colo recibirá a Unión Española por la fecha 6 de la zona E
798611_0
Por la fecha 6 de la zona E se enfrentarán Recoleta y O’Higgins
793863_0
Se enfrentan Independiente del Valle y Tolima por la llave 4
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 25 DE AGOSTO
Anuncios
bernardo ohiggins
El legado del padre de la patria.
PABLO SILVA
Pablo Silva celebrará su trayectoria con concierto en el Teatro Regional de Rancagua
1 homicidio rcgua.....
Investigan muerte de hombre que fue herido con arma cortopunzante en Rancagua
1 accidente santa cruz....
Colisión entre dos vehículos deja a una conductora lesionada en Santa Cruz
1 detenidos machali....
Detienen a dos hombres acusados de robar celular tras amenazar a víctima con arma de fuego
1 rescate animal
Carabineros  y agrupación animalista rescatan a equino que se encontraba herido a un costado de la vía
Anuncios
_DSC9208
“La mejor motivación en seguridad es la familia”
CEA 3
Centro Artesanal de Doñihue amplía su oferta como espacio comunitario
colchagua trasandino
Lo que dejó el empate de Colchagua en su visita a Los Andes
danza 1
Academia de danza rancagüina obtiene 13 podios y clasifica a competencias internacionales
Anuncios
MEDICINA 2
Docentes de Medicina UOH cuestionan nueva estructura de conducción y advierten por condiciones de la carrera
EDITORIAL ok
¿Aún tenemos patria, ciudadanos?
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 24 DE AGOSTO
ohiggins palestino 4
Amarga derrota de O’Higgins en casa: con un expulsado y un gol de último minuto
797147_2
Palestino se quedó con el triunfo 1-0 ante O’Higgins con un gol agónico de Gonzalo Tapia
798261_2
Diego Rojas marca un doblete en la victoria 3-1 de D. Antofagasta ante Deportes Temuco
O'Higgins vs Palestino
O’Higgins vs Palestino EN VIVO, Campeonato Nacional 2026 fecha 20: relato MINUTO A MINUTO
797142_2
Colo Colo le ganó el Superclásico a Universidad de Chile por 2 a 1