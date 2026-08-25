Coro San Juan de Machalí invita a vivir una noche de música, teatro y emoción

Una invitación a disfrutar de la música, el canto y las artes escénicas extiende el Coro San Juan de Machalí, agrupación dirigida por el maestro Eduardo López Valenzuela, que este miércoles 26 de agosto presentará parte de su trabajo en la Parroquia Sagrada Familia de Machalí.

La actividad comenzará a las 19:30 horas y tendrá una duración aproximada de una hora. Se trata de una muestra musical preparada para la comunidad, en la que los integrantes del coro combinarán interpretación vocal con actuación y movimiento escénico.

“Es una muestra de lo que tenemos con el grupo del Coro San Juan de Machalí. Es el estilo nuestro, que es un coro escénico”, explicó el maestro Eduardo López Valenzuela, quien lleva más de cinco décadas ligado a la música.

UNA PROPUESTA DIFERENTE

La propuesta del Coro San Juan de Machalí se diferencia de una presentación coral tradicional al incorporar elementos de actuación, movimiento y puesta en escena. De esta manera, las canciones no solo son interpretadas vocalmente, sino que también son acompañadas por una propuesta teatral.

“Yo llevo 52 años haciendo cosas diferentes”, relató López Valenzuela, quien recordó su trabajo con obras y personajes como El violinista en el tejado, El hombre de La Mancha y Juan Salvador Gaviota, entre otras producciones.

“Yo hacía trozos de eso, que son cantados, bailados y actuados. Y este coro lo empecé de nuevo, porque lo tuve hace 30 años atrás. En Machalí volvimos de nuevo y ya llevamos tres años”, explicó.

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Durante este nuevo periodo, la agrupación ha ido consolidando una propuesta propia, que ya ha presentado en distintos escenarios.

CANTO Y ESCENA

Para la presentación de este miércoles, el repertorio contempla 14 canciones, divididas en dos partes. La primera estará centrada principalmente en la interpretación musical, mientras que en la segunda adquirirá mayor protagonismo el componente escénico.

“En la segunda parte está el coro que canta, que baila un poco, que actúa”, señaló el director.

La propuesta busca alejarse de los repertorios que tradicionalmente se asocian a las agrupaciones corales. “Toda mi vida he cantado cosas diferentes y ahí está la gracia, porque ese va a ser mi legado”, sostuvo López.

La presentación también incluirá escenas inspiradas en conocidas producciones, en las que algunas canciones se transformarán en pequeñas puestas en escena. Hacia el final habrá además un momento especialmente preparado en torno a la figura de la Virgen.

La actividad se realizará este miércoles 26 de agosto, a las 19:30 horas, en la Parroquia Sagrada Familia de Machalí, donde el Coro San Juan de Machalí presentará una propuesta que busca unir voces, actuación y movimiento escénico.