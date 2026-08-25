Detienen a tercer involucrado en ataque a estudiante en Rancagua

Personal especializado de la Brigada de Homicidios Rancagua concretó la detención de un tercer involucrado en el ataque con arma cortante que afectó a un estudiante en las afueras del colegio Hispano Chileno El Pilar, hecho ocurrido el pasado 20 de mayo en Rancagua.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la Brigada de Homicidios Rancagua, subprefecto Juan Reyes, durante el proceso investigativo los detectives lograron establecer la dinámica de los hechos e identificar a tres sujetos que habrían tenido participación en el delito.

En una primera etapa de la investigación fueron detenidos dos de los involucrados. Sin embargo, las diligencias desarrolladas posteriormente permitieron establecer la presunta participación del tercer sujeto, quien habría sido ubicado en el sitio del suceso mediante diversos medios de prueba.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó ante el tribunal la respectiva orden de detención, la que fue materializada por los detectives de la Brigada de Homicidios.

El detenido es un ciudadano chileno de 21 años, quien no registra antecedentes policiales. Tras su detención, quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Rancagua para su respectiva audiencia de formalización.

La investigación busca establecer con precisión el grado de participación que tuvo cada uno de los imputados en el hecho ocurrido en mayo pasado.

LOS HECHOS

El hecho ocurrió alrededor de las 14:20 horas del 20 de mayo, en las inmediaciones del colegio Hispano Chileno El Pilar de Rancagua, y afectó a un alumno del establecimiento.

Según los antecedentes recopilados durante las primeras diligencias, la víctima se encontraba en las afueras del recinto junto a otro adolescente cuando se produjo un altercado con tres sujetos que no pertenecían al colegio y que se encontraban en el lugar.

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En ese contexto, de acuerdo con los antecedentes reunidos por los investigadores, uno de los sujetos habría extraído desde sus vestimentas un arma blanca, tipo cuchillo, con la que habría provocado una lesión a la altura del tórax al estudiante, para posteriormente huir del lugar.

La situación fue denunciada por el establecimiento educacional, lo que dio paso a un operativo policial para ubicar a los responsables. En las primeras diligencias también fueron revisadas cámaras de seguridad, cuyos registros fueron incorporados a la investigación y permitieron orientar las indagatorias sobre la dinámica de lo ocurrido y la eventual participación de los involucrados.

La Brigada de Homicidios continúa desarrollando diligencias para determinar las circunstancias del ataque y establecer la participación que le correspondió a cada uno de los imputados. Los antecedentes están siendo puestos a disposición del Ministerio Público.