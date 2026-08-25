Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Fue detenido por mantener orden vigente por homicidio

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

A raíz de diligencias investigativas desarrolladas por carabineros de la Región de O’Higgins, específicamente funcionarios de la Sección Especializada de Búsqueda de Vehículos y Personas, se logró la detención de un sujeto que mantenía una orden de detención vigente emanada desde el Juzgado de Garantía de Rancagua, por el delito de homicidio.

Según lo informado, el hecho delictual se remonta al año 2023 cuando, producto de un conflicto vial, agrede con un arma corto punzante a un conductor de la locomoción colectiva y le sustrae diversas especies. Fiscalía de Flagrancia O’Higgins dispuso control de detención del imputado.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Solitario gol le da triunfo 1-0 a Betis sobre Valencia
1 hora hace
F1 en Madrid: lujo y calma sin circuito
8 horas hace
Boca Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
9 horas hace
Solitario gol le da triunfo 1-0 a Betis sobre Valencia
1 hora hace
F1 en Madrid: lujo y calma sin circuito
8 horas hace
Anuncios
1 carabineros san fernando....
Carabineros de San Fernando concreta emotivo reencuentro familiar
Hacerlo a la chilena
Anuncios
Detectives de la Brigada de Homicidios investigan homicidio ocurrido en Rancagua
Brigada de Homicidios continúa investigación por muerte de hombre de 26 años en Rancagua
1 accidente malloa....
Volcamiento de vehículo al río moviliza a bomberos de Malloa y San Vicente
senador castro 1
Senador Castro logra compromiso de Agricultura para ir en ayuda de pequeños productores afectados por heladas en Peumo
PROBLEMÁTICAS HABITACIONALES 1
Alcalde de San Fernando aborda con ministro Poduje problemáticas habitacionales y proyectos pendientes para la comuna
Anuncios
martin ovalle natacion 1
Martín Ovalle representa a O’Higgins en el Clasificatorio Zonal de Natación y suma dos podios
frontis uoh
UOH asegura que están garantizadas las condiciones para formar médicos
797157_0
Cobresal vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del campeonato chileno
1 carab santa cruz.....
Hombre de 44 años muere tras disparar contra Carabineros en Santa Cruz
793863_0
Se enfrentan Independiente del Valle y Tolima por la llave 4
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 25 DE AGOSTO
Anuncios