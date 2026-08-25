Fue detenido por mantener orden vigente por homicidio

A raíz de diligencias investigativas desarrolladas por carabineros de la Región de O’Higgins, específicamente funcionarios de la Sección Especializada de Búsqueda de Vehículos y Personas, se logró la detención de un sujeto que mantenía una orden de detención vigente emanada desde el Juzgado de Garantía de Rancagua, por el delito de homicidio.

Según lo informado, el hecho delictual se remonta al año 2023 cuando, producto de un conflicto vial, agrede con un arma corto punzante a un conductor de la locomoción colectiva y le sustrae diversas especies. Fiscalía de Flagrancia O’Higgins dispuso control de detención del imputado.