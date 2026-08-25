Hombre de 44 años muere tras disparar contra Carabineros en Santa Cruz

Fernando Ávila F.

Un hombre de 44 años murió durante la noche del domingo en el sector rural de La Lajuela, comuna de Santa Cruz, luego de protagonizar un incidente armado con funcionarios de Carabineros, quienes, según informó la institución, utilizaron sus armas de servicio después de que el sujeto les disparara en reiteradas ocasiones.

El procedimiento se inició tras una denuncia por violencia intrafamiliar. De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, un llamado telefónico alertó sobre un hombre que se encontraba alterado y que había amenazado con un arma de fuego a integrantes de su familia.

Al llegar al domicilio, los funcionarios se entrevistaron con el denunciante, un adulto mayor, quien señaló que su hijo, de 44 años, se encontraba alterado y había efectuado disparos al interior de la propiedad.

Según el relato de Carabineros, mientras los funcionarios permanecían en el lugar, el hombre habría salido desde un segundo inmueble portando una escopeta. Los policías aseguran haberse identificado y que le ordenaron reiteradamente que depusiera el arma, buscando controlar la situación y resguardar a las personas presentes.

Sin embargo, siempre de acuerdo con la versión policial, el hombre habría amenazado de muerte a los funcionarios y efectuó un primer disparo directamente contra ellos. Los carabineros lograron parapetarse y resultaron ilesos.

Siempre según lo informado por Carabineros, el hombre habría continuado desplazándose por el interior del predio y efectuó nuevos disparos en dirección a los funcionarios, pese a las instrucciones que estos le impartían para que depusiera su actitud.

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La institución señaló que, posteriormente, cuando el hombre llegó hasta el sector posterior de la propiedad, efectuó un quinto disparo directamente contra uno de los carabineros. Ante esta situación, los funcionarios utilizaron sus armas de servicio para repeler la agresión, de acuerdo con el reporte policial.

Tras los disparos efectuados por los policías, el hombre cayó al suelo. Los carabineros se acercaron para verificar su estado y le practicaron primeros auxilios, mientras solicitaban la presencia de personal del SAMU.

Pese a las maniobras de asistencia, se constató el fallecimiento del hombre en el lugar.

El hecho fue informado al Ministerio Público. Según los antecedentes entregados por Carabineros, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de equipos especializados de la Policía de Investigaciones para realizar los peritajes correspondientes y desarrollar las diligencias relacionadas con las armas utilizadas durante el procedimiento.

La investigación busca establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que se produjo el intercambio de disparos, mientras los antecedentes del procedimiento son analizados por el Ministerio Público.