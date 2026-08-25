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HORÓSCOPO DEL MARTES 25 DE AGOSTO

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
Jornada muy favorable para emprender nuevas iniciativas y para iniciar un nuevo trabajo o relaciones que te conduzcan al mismo. Podrías incluso cerrar un trato relacionado con la compra o venta de una propiedad familiar.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
En estos días, tendrás relación con algún asunto de tipo jurídico o legal. Si te ves envuelto en un de intereses, has de saber que tienes todas las de ganar. La legitimidad y la razón estarán de tu parte, y estarás en disposición de hacerlas prevalecer.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Necesitarás comenzar a delegar cuanto antes en algunos asuntos del trabajo si no quieres que tus obligaciones acaben comiéndote el tiempo libre y hasta la salud. Sabes muy bien que tienes gente cercana en quien confiar.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Es un buen momento para consolidar una situación algo inestable y en la que tienes que basar algunos proyectos futuros. También podrías realizar unas gestiones que aumenten tu patrimonio o te aporten beneficios líquidos. Además, buen día para el amor.

LEO (23 julio – 22 agosto).
Tu pareja te propondrá un cambio en vuestras vidas importante. Los niños que tienes a tu alrededor te darán la alegría suficiente para tomártelo con buen humor, aunque necesitarán un tiempo de reflexión para tomar la decisión.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Atención con tus todos tus sentidos, porque hoy podrías descubrir una persona especial que hasta hace poco pasaba por tu vida confundida entre la rutina del día a día, pero cuya verdadera personalidad se te hará ver en una situación distinta.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Los asuntos financieros te irán muy bien y enturbiarán tu visión de lo realmente importante. Presta más atención a lo que sucede delante de tus narices, que aunque no lo valores, es lo que afecta a las personas que te quieren.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Lograrás encontrar a la persona adecuada para compartir secretos y confesiones. Se tratará de alguien conocido, quizá un buen amigo. Resolverás cuestiones burocráticas con más celeridad de la que tenías previsto y tendrás tiempo libre para estar con los tuyos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Debes hacer un esfuerzo extra para controlar tus emociones y tu mal humor. La agresividad y sobreexcitación, pueden ser un gran problema en tu lugar de trabajo. Procura mantener la calma, al menos hasta que puedas llegar a tu hogar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Debido al estrés y a las preocupaciones, puedes sufrir una especie de colapso mental, que deberías tratarte como prioridad un día como hoy. Relájate todo lo que puedas, y haz lo menos posible para olvidarte de las tensiones laborales.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Excelente coyuntura para el progreso profesional. En breve, obtendrás gratificaciones que te ayudarán a superar las apreturas características de principios de año. Aprovecha, eso sí, para economizar. Que esta vez no se repitan los errores pasados.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
Ahora estás muy ilusionado con un nuevo proyecto que te mantendrá ocupado algún tiempo, pero debes dosificar las horas que le dedicas. Tu familia y la gente que te quiere pedirá su parte y te reprochará que les dejes de lado.

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