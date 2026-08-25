Hospital Regional enfrenta emergencia por rotura de matriz de agua y anuncia nuevo corte para hoy

Una nueva jornada de trabajos enfrenta este martes el Hospital Regional Dr. Franco Ravera Zunino de Rancagua, luego de la emergencia registrada la noche del lunes por la rotura de una matriz de agua potable en calle J, sector Ascensor 4, situación que provocó la interrupción del suministro al interior del recinto asistencial.

La emergencia obligó al establecimiento a activar sus protocolos de contingencia, utilizando los estanques de reserva y gestionando el apoyo de un camión aljibe para mantener el funcionamiento de las áreas de mayor demanda asistencial.

Tras las labores desarrolladas durante la madrugada, el suministro comenzó a restablecerse cerca de las 6:00 horas. Sin embargo, la solución alcanzada es transitoria, ya que para completar la reparación de la matriz será necesario realizar un nuevo corte programado durante esta tarde.

Hospital mantiene cerca del 90% de sus operaciones

El director (s) del Hospital Dr. Franco Ravera, Dr. Fernando Millard, explicó que la emergencia se produjo cerca de las 20:00 horas del lunes y que el establecimiento activó de inmediato las medidas destinadas a garantizar la continuidad de las prestaciones.

“Tuvimos una emergencia, se rompió una matriz de agua que obligó a la suspensión del suministro de agua potable en el hospital. Se ocuparon los estanques y posteriormente se siguieron haciendo los trabajos pertinentes”, señaló.

A ello se sumó durante la noche el apoyo de un camión aljibe, recurso que permitió mantener el funcionamiento del recinto mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

“El agua volvió aproximadamente a las 6 de la mañana y en este momento el hospital se encuentra operativo en el 90%. Solamente se ha suspendido la atención en la parte dental y el resto funcionando normal”, precisó Millard.

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De acuerdo con la información entregada a los funcionarios del establecimiento, los módulos A al E y la Unidad Educativa mantienen suministro operativo, mientras que el Módulo F contará únicamente con agua caliente durante el desarrollo de los trabajos.

Tras una noche de contingencia, el hospital avanza en la recuperación del suministro de agua potable, mientras prepara la intervención definitiva de la matriz.

Nuevo corte comenzará a las 16:00 horas

La emergencia tendrá una segunda etapa este martes 25 de agosto. A partir de las 16:00 horas se realizará un nuevo corte de agua para ejecutar la reparación definitiva de la matriz ubicada en calle J.

El procedimiento será encabezado por el Departamento de Recursos Físicos, en conjunto con una empresa externa especializada, y se estima que la suspensión del suministro se prolongue entre 8 y 10 horas.

“Esa situación vamos a tener que nuevamente suspenderla unas 8 a 10 horas en la tarde-noche para la reparación definitiva”, confirmó el director (s).

Durante el periodo de trabajos permanecerá un camión aljibe en el hospital como respaldo y se habilitarán estanques de abastecimiento en distintos sectores del recinto: piso 1, sector bicicletero de calle J; piso 2, Urgencia y Psiquiatría; piso 3, entre los ascensores 6 y 7; piso 5, entre los ascensores 6 y 7; y piso 6, en el sector del ascensor 7.

Pese a la suspensión del suministro, los turnos clínicos continuarán con normalidad, con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención de los pacientes.

Asimismo, las visitas se extenderán hasta las 15:30 horas de este martes, según lo informado a través del sistema de altoparlantes del recinto.

Como parte de las medidas internas, los funcionarios que cumplen jornada diurna podrán retirarse desde las 16:00 horas, coincidiendo con el inicio de los trabajos. Los turnos clínicos, en tanto, se mantendrán con normalidad para garantizar la atención de los pacientes.

Llaman a utilizar responsablemente la Urgencia

Frente a las horas de restricción que tendrá nuevamente el establecimiento, desde el Hospital Dr. Franco Ravera hicieron un llamado a la comunidad a acudir al recinto solo cuando sea estrictamente necesario y, especialmente, a evitar utilizar la Unidad de Urgencia para consultas que puedan ser postergadas o resueltas en otros centros asistenciales.

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“Es deseable que la gente concurra a lo más justo necesario y, sobre todo, se haga un buen uso de la Urgencia para no atochar, porque vamos a estar horas con restricciones de agua para terminar la reparación definitiva del hospital”, enfatizó Millard.

La recomendación cobra especial relevancia considerando que durante la tarde y noche el recinto deberá funcionar nuevamente bajo condiciones de contingencia, mientras se ejecutan las obras destinadas a solucionar definitivamente la falla.