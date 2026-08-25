Se enfrentan Independiente del Valle y Tolima por la llave 4

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), Ind. del Valle buscará definir la serie ante el Vinotinto y Oro hoy. El partido por la llave 4 de la Copa Libertadores comenzará a las 20:30 horas y será en el estadio Banco Guayaquil.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y Independiente del Valle se quedó con la victoria por 0 a 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Darío Herrera.
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Independiente del Valle 3 vs UCV 1 (15 de abril)
- Fase de Grupos: Libertad 2 vs Independiente del Valle 3 (28 de abril)
- Fase de Grupos: UCV 2 vs Independiente del Valle 0 (5 de mayo)
- Fase de Grupos: Independiente del Valle 4 vs Libertad 1 (19 de mayo)
- Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Tolima 0 vs Independiente del Valle 1 (18 de agosto)
Los resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores
- Segunda Fase: Táchira 0 vs Tolima 1 (19 de febrero)
- Segunda Fase: Tolima 0 vs Táchira 1 (3-0 en penales a favor de Tolima) (26 de febrero)
- Tercera Fase: O'Higgins 1 vs Tolima 0 (4 de marzo)
- Tercera Fase: Tolima 2 vs O'Higgins 0 (11 de marzo)
- Fase de Grupos: Tolima 0 vs Universitario 0 (7 de abril)
- Fase de Grupos: Nacional 3 vs Tolima 1 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Tolima 3 vs Coquimbo Unido 0 (28 de abril)
- Fase de Grupos: Tolima 3 vs Nacional 0 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Coquimbo Unido 3 vs Tolima 0 (19 de mayo)
- Fase de Grupos: Universitario 0 vs Tolima 0 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Tolima 0 vs Independiente del Valle 1 (18 de agosto)
Horario Independiente del Valle y Tolima, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
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